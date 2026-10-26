بسبب نوبل للسلام.. ترامب يشن هجومًا حادًا على النرويج ويصفها بالدولة القذرة

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، هجومه اللفظي على النرويج، واصفًا إياها بأنها دولة قذرة، ومعلنًا أن المهاجرين النرويجيين غير مرحب بهم في الولايات المتحدة، بسبب عدم منح لجنة نوبل، التي يقع مقرها في العاصمة أوسلو، إياه جائزة نوبل للسلام.

ترامب يضيف النرويج إلى قائمة الدول التي يهاجمها بألفاظ نابية



وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال تجمع سياسي في مدينة بورت هورون بولاية ميشيجان، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.



وفي معرض حديثه عن الاضطرابات الأخيرة في فرنسا، التي عزاها إلى الهجرة، قال ترامب إنه سيرحب بالمهاجرين القادمين من بعض الدول، لكنه لن يرحب بالمهاجرين من النرويج، مضيفًا أنه لم يحصل على جائزة نوبل، ولذلك لا يريد استقبال أي شخص من النرويج

ولم تظهر أي مؤشرات على أن إدارة ترامب تتبنى سياسة رسمية جديدة بشأن المهاجرين النرويجيين.



وقال ترامب إن النرويج أصبحت دولة قذرة بالفعل، مستخدمًا تعبيرًا سبق أن أطلقه على هايتي وليبيا والصومال واليمن.



وتُعد النرويج واحدة من الدول الأعلى دخلًا وفقًا لمقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.



كما سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحًا قياسية بلغت 1.75 تريليون كرونة نرويجية، بما يعادل 184.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2026.



وكان ترامب قد وصف، في وقت سابق من الشهر الجاري، عدم منحه جائزة نوبل للسلام بأنه وصمة عار لا تُمحى في حق النرويج.