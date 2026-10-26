قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى في إسرائيل تطالب بمحاكمة نتنياهو بتهمة الخيانة.. ما علاقة إيران؟
حار نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
مورينيو بعد إسقاط برشلونة في الكلاسيكو: فزنا بالهدوء والتوازن
رئيس البورصة يكشف مفاجأة بشأن أعداد المستثمرين الجدد في 2026
ترامب يتوقع إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع كندا قريبا وسط تصاعد التوترات التجارية
رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم
ماذا يحدث للاقتصاد وأسعار السلع إذا وصل النفط إلى 120 دولارًا للبرميل.. خبير يجيب
بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا
أبرز الداعمين لإسرائيل.. إدارة ترامب تمارس ضغوطا لترشيح أوربان أمينا عاما للأمم المتحدة
السيطرة لا تكفي أمام ريال مدريد.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن سقوط برشلونة في الكلاسيكو؟
حالة الطقس اليوم الاثنين.. أماكن سقوط الأمطار وتحذير من الأرصاد
سعد سمير: 10 لاعبين في الأهلي لا يشعرون بقيمة النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب نوبل للسلام.. ترامب يشن هجومًا حادًا على النرويج ويصفها بالدولة القذرة

ترامب
ترامب
إلهام عبد العزيز

 صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، هجومه اللفظي على النرويج، واصفًا إياها بأنها دولة قذرة، ومعلنًا أن المهاجرين النرويجيين غير مرحب بهم في الولايات المتحدة، بسبب عدم منح لجنة نوبل، التي يقع مقرها في العاصمة أوسلو، إياه جائزة نوبل للسلام.

ترامب يضيف النرويج إلى قائمة الدول التي يهاجمها بألفاظ نابية 


وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال تجمع سياسي في مدينة بورت هورون بولاية ميشيجان، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.


وفي معرض حديثه عن الاضطرابات الأخيرة في فرنسا، التي عزاها إلى الهجرة، قال ترامب إنه سيرحب بالمهاجرين القادمين من بعض الدول، لكنه لن يرحب بالمهاجرين من النرويج، مضيفًا أنه لم يحصل على جائزة نوبل، ولذلك لا يريد استقبال أي شخص من النرويج

ولم تظهر أي مؤشرات على أن إدارة ترامب تتبنى سياسة رسمية جديدة بشأن المهاجرين النرويجيين.


وقال ترامب إن النرويج أصبحت دولة قذرة بالفعل، مستخدمًا تعبيرًا سبق أن أطلقه على هايتي وليبيا والصومال واليمن.


وتُعد النرويج واحدة من الدول الأعلى دخلًا وفقًا لمقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.


كما سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحًا قياسية بلغت 1.75 تريليون كرونة نرويجية، بما يعادل 184.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2026.


وكان ترامب قد وصف، في وقت سابق من الشهر الجاري، عدم منحه جائزة نوبل للسلام بأنه وصمة عار لا تُمحى في حق النرويج.

النرويج نوبل للسلام ترامب يهاجم النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

السجاير

شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم جنيهًا واحدًا للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

متوسط سعر الدولار في مصر

بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

ترشيحاتنا

ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

مبابي

مبابي يحتفل بالفوز على برشلونة برسالة نارية: هلا مدريد

برشلونة و الريال

كانسيلو عن خسارة الكلاسيكو: برشلونة كان الأفضل.. لكن ريال مدريد يفوز بفرص قليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد