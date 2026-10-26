أبرز الداعمين لإسرائيل.. إدارة ترامب تمارس ضغوطا لترشيح أوربان أمينا عاما للأمم المتحدة

أكدت مصادر من ثلاث دول أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطًا لدعم ترشيح فيكتور أوربان لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

اختيار الأمين العام للأمم المتحدة



وشجعت الولايات المتحدة رئيس الوزراء المجري السابق على دخول السباق، بل إنها كانت أول من عرض عليه هذه الفرصة. ولا تزال الخطة تنتظر قرارًا نهائيًا، بحسب الصحيفة.



وأقر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الفكرة تبدو للوهلة الأولى ضربًا من الجنون، إلا أن هناك اعتقادًا بأن روسيا والصين تدعمانها أيضًا، استنادًا إلى محادثات سابقة مع واشنطن. وتتمثل الفكرة في أن يصبح أوربان مرشحًا توافقيًا للدول الثلاث.



وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤول من دولة أخرى إنه عندما تتبنى الولايات المتحدة وروسيا والصين موقفًا مشتركًا بشأن قضية ما داخل مجلس الأمن الدولي، فإنها تنجح عادةً في فرضه.



ويرى مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية، أن أوربان يمكنه الحصول بسهولة نسبية على ثمانية أصوات في مجلس الأمن، كما قد يتمكن من حصد صوتين إضافيين من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر.



ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساته المناهضة للهجرة الجماعية والمنظمات غير الحكومية الليبرالية، فضلًا عن إجراءاته المتعلقة بالنظام القضائي ووسائل الإعلام في المجر، التي يُنظر إليها على أنها تميل إلى اليسار.



وكثيرًا ما يدخل أوربان في مواجهات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه في الوقت نفسه يستفيد بسخاء من الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد. وعلى الرغم من تقاربه مع الصين، فإنه ينجح بطريقة ما في الحفاظ على صورته باعتباره مدافعًا عن الحضارة الغربية.



وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن دعمه لأوربان في الانتخابات المجرية التي جرت في أبريل، كما شارك نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في حملته الانتخابية.



وإذا قرر رئيس الوزراء المجري السابق الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يجدد ترامب وفانس دعمهما له.



وبحسب مصدر ثالث مطلع على سير العملية، فمن المتوقع الإعلان رسميًا عن القرار بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وفي البداية، تواصل مسؤولون أمريكيون مع أوربان لمعرفة ما إذا كان مهتمًا بتولي المنصب الأممي. وتبين لهم أنه مستعد للنظر في العرض، رغم تحفظاته المرتبطة بآرائه القومية.

ويعُدّ أوربان أحد أبرز حلفاء الحكومة الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي؛ حيث استخدمت المجر في عهده حق النقض (الفيتو) مراراً لتعطيل فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل أو على المستوطنين، ومنعت صدور بيانات تدين العمليات العسكرية في غزة.



وتحدي المحكمة الجنائية الدولية، عقب صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو على خلفية حرب غزة، رفض أوربان القرار واستقبل نتنياهو في بودابست، بل وأعلن عن بدء إجراءات انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية تضامناً مع إسرائيل.



كما فرضت حكومة أوربان في المجر حظراً كاملاً على المظاهرات والمسيرات المؤيدة للفلسطينيين أو المنددة بالحرب في غزة داخل العاصمة بودابست.

