ترامب: تربطنا بليبيا شراكة قوية وراسخة .. والشعب الليبي يستحق السلام والازدهار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الشعب الليبي يتمتع بالعزة والصمود وكرم الضيافة، ويستحق السلام والازدهار، مؤكدا وجود شراكة قوية وراسخة تربط بين الولايات المتحدة وليبيا في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف ترامب - في منشور له على منصته /تروث سوشيال/ - "تربط الولايات المتحدة وليبيا شراكة قوية وراسخة في مجال مكافحة الإرهاب، وهي شراكة تستند إلى نجاحنا التاريخي المشترك في هزيمة تنظيم "داعش" في ليبيا.. نحن نكن كل الاحترام للشعب الليبي وللتضحيات التي قدمها الليبيون الشجعان في قتالهم ضد "داعش" -العدو المشترك لكلا شعبينا".

وتابع قائلا : "تؤكد الولايات المتحدة التزامها الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم توحيد ليبيا ومؤسساتها -وهو مطلب طال انتظاره- والوقوف إلى جانب الشعب الليبي في مسيرته نحو إجراء انتخابات وطنية ناجحة".

وكتب ترامب ، في منشوره، : "لقد عانى الشعب الليبي لسنوات من الإرهاب والتدخلات الخارجية.. إنني أتطلع إلى أن يتحد الليبيون، ويستعيدوا سيادتهم، ويحظوا بمستقبل يسوده السلام والازدهار، وهو المستقبل الذي يستحقونه".

يأتي هذا المنشور بعد أن استدعت وزارة الخارجية الليبية القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجا على تصريحات مسيئة لترامب بشأن ليبيا خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا.