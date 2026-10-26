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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي في الخرطوم.. تحرك جديد لوقف الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

وصل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة عمل، هي الأولى له إلى السودان منذ توليه مهام منصبه. وكان في استقبال سيادته السيد محيي الدين سالم، وزير الخارجية، وعدد من مسؤولي الحكومة السودانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تضامن جامعة الدول العربية مع السودان دولةً وشعباً في هذا الظرف الدقيق، وانطلاقاً من الموقف الثابت للجامعة، تأسيساً على قرارات مجلس الجامعة على مستوياته المختلفة، الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

ويلتقي الأمين العام خلال الزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وكامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، كما يلتقي لجنة تهيئة الحوار السوداني وعدداً من ممثلي القوى السياسية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم مسار الحوار السوداني–السوداني الشامل، ودور الجامعة العربية في المرحلة المقبلة.

السودان نبيل فهمي الجامعة العربية عبد الفتاح البرهان البرهان الخرطوم جامعة الدول العربية كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لجنة تهيئة الحوار السوداني

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