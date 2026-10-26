نبيل فهمي في الخرطوم.. تحرك جديد لوقف الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني

وصل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة عمل، هي الأولى له إلى السودان منذ توليه مهام منصبه. وكان في استقبال سيادته السيد محيي الدين سالم، وزير الخارجية، وعدد من مسؤولي الحكومة السودانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تضامن جامعة الدول العربية مع السودان دولةً وشعباً في هذا الظرف الدقيق، وانطلاقاً من الموقف الثابت للجامعة، تأسيساً على قرارات مجلس الجامعة على مستوياته المختلفة، الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

ويلتقي الأمين العام خلال الزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وكامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، كما يلتقي لجنة تهيئة الحوار السوداني وعدداً من ممثلي القوى السياسية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم مسار الحوار السوداني–السوداني الشامل، ودور الجامعة العربية في المرحلة المقبلة.