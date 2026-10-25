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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يقيم مأدبة غداء على شرف جوتيريش

نبيل فهمي - الأمين العام لجامعة الدول العربية وأنطونيو جوتيريش
نبيل فهمي - الأمين العام لجامعة الدول العربية وأنطونيو جوتيريش
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، وذلك في إطار زيارة جوتيريش إلى القاهرة التي تستمر ثلاثة أيام.

وشهد اللقاء حضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري السابق، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة، إلى جانب عدد من المندوبين الدائمين والحاليين والسابقين لدى الجامعة العربية، ومجموعة من الدبلوماسيين والوفد المرافقة للأمين العام للأمم المتحدة.

وتناولت المباحثات عددًا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المستجدات في منطقة الخليج والبحر الأحمر، وأمن الممرات الملاحية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الجاري في المنطقة، والجهود اللازمة للتعامل مع تطوراته واحتواء تداعياته، بما يسهم في الحد من اتساع نطاق التوترات.

وقرر الدكتور نبيل فهمي إقامة مأدبة غداء على شرف أنطونيو جوتيريش، عقب المباحثات التي جمعتهما بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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