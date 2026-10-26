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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: اجتماع رباعي بحضور مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان

حلف مكة
حلف مكة
محمد على

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استضافة اجتماع رباعي اليوم  بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين من السعودية وتركيا  وباكستان.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مبادرة عقد الاجتماع طرحت خلال زيارة عاصم منير إلى طهران وتمت الموافقة عليها من جانبنا.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع الرباعي خطوة نحو التعاون بشأن الآليات الأمنية الإقليمية على أساس المصالح المشتركة.

كا قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفد قطري زار طهران أمس في إطار المفاوضات الجارية مع دول المنطقة وفي إطار الوساطة القطرية.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن الدول الأعضاء في تحالف مكة للدفاع ستلتقي بمسؤولين إيرانيين في طهران يوم الاثنين، بهدف خفض حدة التوتر.

ويقود وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وفد المملكة المشارك في الاجتماع، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ومدير المخابرات الوطنية التركية إبراهيم قالن، وفقًا لما ذكره نائب وزير الخارجية السعودي للدبلوماسية العامة، رائد كريملي.


وأضاف كريملي أن من المتوقع أن يلتقي ممثلو تحالف مكة الثلاثة بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.

وأوضح كريملي أن "هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دول تحالف مكة للدفاع المشترك لخفض حدة التوتر بين الأطراف المتورطة في الأزمة الراهنة، وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية، دعمًا لجهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان".

تؤكد هذه الزيارة على الدور المحوري الذي تلعبه دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل مع جميع دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف.
 

الخارجية الإيرانية اليوم اجتماعا رباعيا تركيا والسعودية وباكستان وزارة الخارجية الإيرانية

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