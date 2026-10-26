خلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية للاحتلال بشأن استمرار عملية الخليل

أفادت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر لها بوجود خلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية بشأن استمرار عملية الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

يريد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مواصلة الحصار والاعتقال والتضييق الشديد على الفلسطينيين، ومعه وزير دفاعه يسرائيل كاتس، فيما تريد القيادات العسكرية وقف العملية.



وذكرت هآرتس عن مصادر، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ نتنياهو أن عملية الخليل انتهت بعد تمشيط 200 منزل وإخلاء حي يسكنه منفذا العملية.



وقالت المصادر، إن نتنياهو وكاتس يضغطان لمواصلة تفتيش المنازل وإجلاء السكان ومنع عودتهم في هذه المرحلة، فيما لايريد زامير ذلك.

وقال رئيس بلدية الخليل، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل المدينة ما أدى لتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.