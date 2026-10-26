قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل في الإسكندرية إلى 28 نوفمبر للحكم
وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي
وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار
الحرب تقترب.. سي إن إن: أمريكا تستعد لضرب إيران خلال 96 ساعة من صدور أمر ترامب
قادة وزعماء العالم يهنئون لولا دا سيلفا لفوزه بولاية رئاسية جديدة في البرازيل
الميزانية والجمعية العمومية وملفات الكرة على طاولة مجلس الإدارة.. ماذا يحدث داخل الأهلي اليوم؟
11 شهيدا وعشرات المصابين في 24 ساعة من القتل بغزة
ملك الأردن: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب
اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة الدول تناقش مستقبل الطفولة العربية لما بعد 2030

الجامعة العربية تناقش مستقبل الطفولة العربية لما بعد 2030
الجامعة العربية تناقش مستقبل الطفولة العربية لما بعد 2030
الديب أبوعلي

تنظم جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الأسرة والطفولة، ورشة عمل إقليمية بعنوان"الطفولة العربية 2030 وما بعدها: استثمار لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "آجفند" بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطفولة والتنمية المستدامة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتهدف الورشة إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي (2021-2030)، ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الأطفال في المنطقة العربية، فضلاً عن بلورة رؤى وتوجهات استراتيجية للمرحلة اللاحقة لعام 2030، بما يعزز مكانة الطفل العربي في السياسات والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.

مستقبل الطفولة العربية

وتناقش الورشة عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بحقوق الطفل وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والتعليم الجيد، والصحة والنماء، والتمكين الرقمي، والصحة النفسية، والعمل المناخي، ومشاركة الأطفال واليافعين في صنع السياسات والقرارات التي تمس مستقبلهم.

وأكدت الوزير مفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب تقييماً موضوعياً لما تحقق في مسار تنفيذ الأجندة العربية للاستثمار في الطفولة، واستشرافاً للمتطلبات المستقبلية في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، بما في ذلك التحولات الرقمية والتكنولوجية والتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن الاستثمار في الطفولة يمثل أحد أكثر الاستثمارات تأثيراً واستدامة، لما له من دور محوري في بناء رأس المال البشري وتعزيز التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اعتمد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي (2021-2030) خلال دورته الحادية والأربعين المنعقدة بمدينة الرياض في 23 ديسمبر 2021، تأكيداً لالتزام الدول العربية بوضع الأطفال في صميم جهود التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات العملية والمبادرات العربية المشتركة الرامية إلى تعزيز رفاه الأطفال العرب، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالطفولة، وبناء رؤية عربية مستقبلية تضمن أن يظل الطفل العربي محوراً رئيسياً في جهود التنمية لما بعد عام 2030.

جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة المجلس العربي للطفولة والتنمية برنامج الخليج العربي برنامج الخليج العربي للتنمية آجفند التنمية المستدامة إيناس الفرجاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

ترشيحاتنا

شركة Blackview

لعشاق الأجهزة الصغيرة.. إليك أفضل تابلت في الأسواق بسعر احترافي

لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower

بمواصفات متطورة وسعر أرخص.. لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower

بى واى دى أتو 8 إم جيلي كول راي

تختار إيه؟.. بى واى دى أتو 8 أم جيلي كول راي 2027

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد