جامعة الدول تناقش مستقبل الطفولة العربية لما بعد 2030

تنظم جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الأسرة والطفولة، ورشة عمل إقليمية بعنوان"الطفولة العربية 2030 وما بعدها: استثمار لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "آجفند" بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطفولة والتنمية المستدامة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتهدف الورشة إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي (2021-2030)، ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الأطفال في المنطقة العربية، فضلاً عن بلورة رؤى وتوجهات استراتيجية للمرحلة اللاحقة لعام 2030، بما يعزز مكانة الطفل العربي في السياسات والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.

مستقبل الطفولة العربية

وتناقش الورشة عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بحقوق الطفل وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والتعليم الجيد، والصحة والنماء، والتمكين الرقمي، والصحة النفسية، والعمل المناخي، ومشاركة الأطفال واليافعين في صنع السياسات والقرارات التي تمس مستقبلهم.

وأكدت الوزير مفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب تقييماً موضوعياً لما تحقق في مسار تنفيذ الأجندة العربية للاستثمار في الطفولة، واستشرافاً للمتطلبات المستقبلية في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، بما في ذلك التحولات الرقمية والتكنولوجية والتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن الاستثمار في الطفولة يمثل أحد أكثر الاستثمارات تأثيراً واستدامة، لما له من دور محوري في بناء رأس المال البشري وتعزيز التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اعتمد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي (2021-2030) خلال دورته الحادية والأربعين المنعقدة بمدينة الرياض في 23 ديسمبر 2021، تأكيداً لالتزام الدول العربية بوضع الأطفال في صميم جهود التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات العملية والمبادرات العربية المشتركة الرامية إلى تعزيز رفاه الأطفال العرب، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالطفولة، وبناء رؤية عربية مستقبلية تضمن أن يظل الطفل العربي محوراً رئيسياً في جهود التنمية لما بعد عام 2030.