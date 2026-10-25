الجامعة العربية تستعرض نتائج تقييم مبادرة «الألف يوم الذهبية» في مصر

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، لعرض نتائج دراستي تقييم الأثر الصحي والاقتصادي والاجتماعي لمبادرة «الألف يوم الذهبية»، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسكاني للخطة العاجلة للسكان في مصر، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

وشارك في الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، إلى جانب وفود من الدول الأعضاء بالمجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية.

واستهدف الاجتماع استعراض النتائج الرئيسية للدراستين، وتقييم الأثر الصحي والاقتصادي والاجتماعي لمبادرة «الألف يوم الذهبية»، إلى جانب بحث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسكاني لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة العاجلة للسكان في مصر على المؤشرات السكانية الـ29.

كما تناول الاجتماع التحديات والمعوقات التي واجهت التجربة المصرية، والدروس المستفادة منها، بما يسهم في دعم تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السكان والتنمية.

وأكدت الوزير المفوض شعاع الدسوقي، مدير إدارة السياسات السكانية بالأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية، في كلمتها، أن تعزيز العمل العربي في مجال السكان والتنمية يتطلب جهودًا موحدة ومنسقة، توفر أفضل السبل لوضع سياسات واستراتيجيات وطنية للسكان تتناسب مع احتياجات كل دولة، وتخدم إقامة المشروعات والبرامج المشتركة بين الدول العربية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التنسيق العربي في هذا المجال، خاصة في ظل التغير المتسارع في الديناميكيات السكانية بالمنطقة العربية.