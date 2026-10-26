قادة وزعماء العالم يهنئون لولا دا سيلفا لفوزه بولاية رئاسية جديدة في البرازيل

هنأ قادة وزعماء العالم، اليوم الاثنين، الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا؛ بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة للبرازيل.

من جانبه، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره البرازيلي قائلا: "أحر التهاني لدا سيلفا بمناسبة إعادة انتخابه.. أمام فرنسا والبرازيل الكثير لإنجازه معا".

وأضاف "في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها عصرنا، لنعمل على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية وإحياء صداقتنا من أجل عالم أكثر عدلا".

وفي جنوب أفريقيا، أعرب الرئيس سيريل رامافوزا، عن خالص التهاني لدا سيلفا قائلا: "نيابة عن حكومة وشعب جنوب أفريقيا، أتقدم بالتهنئة إلى الرئيس دا سيلفا، وإلى الشعب البرازيلي".

وأضاف "سيتردد صدى هذا الانتصار خارج حدود البرازيل، فهو انتصار لدول الجنوب العالمي وللقوى التقدمية في جميع أنحاء العالم .. نؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، والعمل بشكل وثيق في كافة المحافل متعددة الأطراف، من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلا وأفضل حالا، يرتكز على التضامن والالتزام بالقانون الدولي".

بدوره.. أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن تهنئته لدا سيلفا قائلا: "لقد قال الشعب البرازيلي كلمته .. تهانينا لدا سيلفا على إعادة انتخابه .. يعد الاتحاد الأوروبي والبرازيل شريكين راسخين وسنواصل العمل معا لتعزيز علاقاتنا، ومواجهة التحديات العالمية، وبناء عالم أكثر سلاما وازدهارا".

وفي بوروندي، هنأ رئيس البلاد، إيفاريست ندايشيميي، الرئيس البرازيلي على إعادة انتخابه قائلا - في تدوينة على منصة (إكس) - "باسم جمهورية بوروندي وبصفتي رئيسا للاتحاد الأفريقي، أتقدم بخالص التهاني لدا سيلفا بمناسبة إعادة انتخابه، وأتطلع إلى العمل سويا لتعميق العلاقات بين بلدينا، وتعزيز الشراكة بين أفريقيا والبرازيل".

كما هنأ رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، الرئيس البرازيلي قائلا: "تهانينا لدا سيلفا بمناسبة إعادة انتخابه، ونأمل أن تسهم ولايته الجديدة في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر عدلا وشمولا للجميع" .. وأضاف "تتطلع مالطا إلى مزيد من التعاون مع البرازيل وإلى توطيد العلاقات بين بلدينا".

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خالص تهانيها لدا سيلفا، على فوزه في جولة الإعادة قائلة - في تدوينة على منصة (إكس) نشرتها اليوم /الاثنين/ - "لقد انتصرت الديمقراطية والتعددية في البرازيل.. تشهد الشراكة بين أوروبا والبرازيل ازدهارا كبيرا، وسنظل إلى جانبكم في السنوات المقبلة".

وأضافت "سنواصل العمل معا بشكل وثيق من أجل تجارة حرة ومفتوحة، ومن أجل نظام عالمي قائم على القواعد، وطموحات قوية تتعلق بمناخنا".

وفي كندا، أعرب رئيس الوزراء، مارك كارني عن تهنئته لدا سيلفا قائلا: "لقد ازدهرت العلاقات بين كندا والبرازيل في ظل شراكتنا، فلنغتنم هذه الفرصة لتعزيزها أكثر فأكثر، ولنعمل معا على خلق فرص تجارية جديدة وهامة، وحماية البيئة، وتحقيق مزيد من الرخاء لشعبينا".

وفي كوريا الجنوبية، هنأ الرئيس الكوري، لي جيه ميونج، نظيره البرازيلي قائلا: " أعتقد أنه استنادا إلى الثقة والتوقعات التي أولاكم إياها الشعب البرازيلي، فإنكم ستواصلون القيام بدور مهم في المستقبل"، معربا عن تطلعه للاجتماع بدا سيلفا في المستقبل القريب.

وفي الهند، نشر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على منصة (إكس) - : "أحر التهاني لصديقي العزيز دا سيلفا بمناسبة فوزه اللافت في الانتخابات وإعادة انتخابه".

وأضاف "أتطلع إلى العمل مع دا سيلفا عن كثب لتعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب بين الهند والبرازيل .. وسنواصل معا تعزيز تعاوننا في مختلف القطاعات، والدفع قدما بالأولويات المشتركة لدول الجنوب العالمي، والعمل من أجل عالم أكثر شمولا وعدالة واستدامة".

وفي باكستان، هنأ الرئيس، آصف علي زرداري، نظيره البرازيلي، معبرا عن ثقته بأن علاقة الصداقة الراسخة بين باكستان والبرازيل ستواصل نموها، مع تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة، وكذلك في المحافل متعددة الأطراف، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس البوليفي، رودريجو باز بيريرا، التهنئة لنظيره البرازيلي قائلا: "بوليفيا والبرازيل دولتان جارتان وشقيقتان يجمعهما تاريخ مشترك وتحديات مشتركة .. سنواصل العمل معا لتعزيز علاقاتنا وخلق المزيد من الفرص لشعبينا".

وفي الإكوادور، كتب الرئيس الإكوادوري، دانيال نوبوا، في تدونية له على منصة (إكس) "تواجه منطقتنا تحديات مشتركة، ويمكن تحقيق الكثير من المكاسب عبر العمل معا".

أما في كوبا، فأعرب رئيس البلاد، ميجيل دياز كانيل، عن خالص تهانيه لدا سيلفا بالقول: "بالنيابة عن كوبا حكومة وشعبا، أهنئكم على هذا النصر التاريخي الذي يضمن استمرارية طريق السلام والسيادة والعدالة الاجتماعية الذي بدأه الشعب البرازيلي تحت قيادتكم".

وفي بنما، نشر الرئيس، خوسيه راؤول مولينو، تدوينة له على منصة (إكس) قال فيها : - "أهنئ الشعب البرازيلي على هذا اليوم الديمقراطي، وأهنئ بشكل خاص الرئيس دا سيلفا على هذا الفوز .. سنواصل العمل معا من أجل بلدينا".

كما أعرب رئيس أوروجواي ياماندو أورسي، عن خالص تهانيه لدا سيلفا قائلا"تحدثت للتو مع الرئيس البرازيلي المنتخب وهنأته على الفوز، وعلى العرس الديمقراطي الذي مثلته العملية الانتخابية".

وفي المكسيك، هنأت رئيسة البلاد، كلوديا شينباوم، نظيرها البرازيلي قائلة "عاشت الديمقراطية، لقد انتصر الشعب البرازيلي .. تهانينا للرئيس دا سيلفا".

وفي بيرو، هنأت رئيسة البلاد، كيكو فوجيموري، نظيرها البرازيلي على فوزه بفترة رئاسية جديدة قائلة - في تدوينة على (إكس) - "أهنىء دا سيلفا على إعادة انتخابه وأحيي الشعب البرازيلي على هذا اليوم الديمقراطي".

وأضافت "في الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى المئوية الثانية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، أؤكد مجددا استعدادنا لتعزيز تحالفنا الاستراتيجي، وتوطيد التكامل والتعاون بيننا، ودعم التنمية المستدامة لمنطقة الأمازون التي نتشارك فيها، وذلك لما فيه مصلحة شعبينا".

كما أعرب رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، عن خالص تهانيه لدا سيلفا قائلا: "أهنئكم على فوزكم المستحق في الانتخابات الرئاسية .. لقد عبر الشعب البرازيلي عن دعمه لسياستكم التي ترتكز على تعزيز السيادة الوطنية، وترسيخ مكانة البرازيل كقوة عالمية كبرى، والدفع نحو إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وتعزيز نظام عالمي يرتكز على العدالة".

من جانبه، أعرب رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي، عن خالص تهانيه للرئيس البرازيلي بالقول: " إن الانتصار التاريخي الذي حققه دا سيلفا في البرازيل يثبت أن الشعوب لا يمكن خداعها .. أحر التهاني لدا سيلفا على قيادته لمسيرة التقدم مجددا".

وفي السياق.. هنأ رئيس جواتيمالا، برناردو أريفالو، نظيره البرازيلي قائلا: "نيابة عن حكومة وشعب جواتيمالا، أهنىء دا سيلفا على فوزه الكبير في الانتخابات وإعادة انتخابه رئيسا للبرازيل، كما أهنئ الشعب البرازيلي على هذه العملية الانتخابية المتميزة التي تعزز مؤسساتهم الديمقراطية".

بدوره.. هنأ رئيس باراجواي، سانتياجو بينيا، دا سيلفا قائلا: "أحيي الشعب البرازيلي على هذه المسيرة الديمقراطية العظيمة .. تتشارك باراجواي والبرازيل أجندة مشتركة قائمة على التكامل والتنمية، وسنواصل العمل معا من أجل رفاهية شعبينا".

وعلى صعيد متصل.. أعرب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، عن خالص تهانيه للرئيس البرازيلي قائلا - في تدوينة على منصة "إكس" نشرها اليوم /الاثنين/ - "أتقدم بأحر التهاني لصديقي العزيز دا سيلفا بمناسبة فوزه التاريخي في الانتخابات البرازيلية .. لقد كانت منافسة محتدمة، منحته تفويضا من الشعب البرازيلي لقيادة أمتهم العظيمة".

وأضاف "أن التزام دا سيلفا الراسخ - طوال مسيرته - بقضايا العدالة الاجتماعية، والحد من الفقر، وضمان إيصال أصوات الدول النامية، قد أكسبه احتراما يتجاوز حدود البرازيل .. وأنا أشاركه قناعته بأن على دول الجنوب العالمي يجب أن تمتلك صوتا أقوى في صياغة نظام دولي أكثر عدالة".

وتابع "تتطلع ماليزيا إلى العمل بشكل وثيق مع البرازيل تحت قيادة دا سيلفا .. هناك الكثير مما يمكننا إنجازه معا كتعزيز التجارة والاستثمار، وتطوير التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأمريكا اللاتينية، وإضفاء مضمون أعمق على الشراكة القائمة بين بلدينا".

وكان الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، قد أعيد انتخابه لولاية رئاسية رابعة بعد تغلبه على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في جولة الإعادة التي أجريت أمس /الأحد/.

وحصل دا سيلفا، البالغ من العمر 80 عاما، على أكثر من 51% من الأصوات، فيما أكد بولسونارو، الذي جاء خلف لولا بفارق نحو 4.4 مليون صوت، بأن فريقه سيطعن في النتيجة، وذلك في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا في اللحظة الأخيرة يقضي بتمديد فترة التصويت لمدة ساعتين.