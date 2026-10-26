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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية ستستهل كأس آسيا 2027 بمواجهة فلسطين في الرياض

السعودية
السعودية
إلهام عبد العزيز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن السعودية ​ستفتتح كأس آسيا العام المقبل بمواجهة فلسطين ‌بالرياض في السابع من يناير بعد تأكيد جدول مباريات البطولة وملاعبها.

كأس آسيا العام المقبل

وستقام البطولة القارية التي ​تضم 24 منتخبا في الفترة من السابع ​من يناير إلى الخامس من ⁠فبراير إذ من المقرر أن تقام المباراة ​الافتتاحية والنهائية في استاد مدينة الملك فهد الرياضية ​بالرياض.

وتظل البطولة محط اهتمام كبير وسط مخاوف أمنية إقليمية. وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم ​آل خليفة قد قال في وقت سابق ​إن تأجيل البطولة إلى عام 2028 لا يزال احتمالا واردا ‌إذا ⁠لزم الأمر.

وستشهد البطولة 51 مباراة في ثمانية ملاعب موزعة على ثلاث مدن هي الرياض (خمسة ملاعب) وجدة (ملعبان) والخبر (ملعب واحد).

وتبدأ قطر مشوارها للدفاع عن اللقب بمواجهة ​تايلاند في ​11 يناير ⁠ بينما تستهل اليابان مشوارها باللعب أمام إندونيسيا في اليوم ذاته.

وتلعب ​كوريا الجنوبية أمام اليمن وأستراليا ضد سنغافورة ​وتلتقي ⁠إيران مع الصين في مبارياتها الافتتاحية.

وتنتهي مرحلة المجموعات في 20 يناير على أن تبدأ ⁠مباريات ​الأدوار الإقصائية في 22 من ​الشهر ذاته.

وستستضيف السعودية كأس آسيا للمرة الأولى قبل سبع سنوات من ​استضافتها كأس العالم 2034.

كأس آسيا لكرة القدم السعودية الرياض فلسطين

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