السعودية ستستهل كأس آسيا 2027 بمواجهة فلسطين في الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن السعودية ​ستفتتح كأس آسيا العام المقبل بمواجهة فلسطين ‌بالرياض في السابع من يناير بعد تأكيد جدول مباريات البطولة وملاعبها.

كأس آسيا العام المقبل

وستقام البطولة القارية التي ​تضم 24 منتخبا في الفترة من السابع ​من يناير إلى الخامس من ⁠فبراير إذ من المقرر أن تقام المباراة ​الافتتاحية والنهائية في استاد مدينة الملك فهد الرياضية ​بالرياض.

وتظل البطولة محط اهتمام كبير وسط مخاوف أمنية إقليمية. وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم ​آل خليفة قد قال في وقت سابق ​إن تأجيل البطولة إلى عام 2028 لا يزال احتمالا واردا ‌إذا ⁠لزم الأمر.

وستشهد البطولة 51 مباراة في ثمانية ملاعب موزعة على ثلاث مدن هي الرياض (خمسة ملاعب) وجدة (ملعبان) والخبر (ملعب واحد).

وتبدأ قطر مشوارها للدفاع عن اللقب بمواجهة ​تايلاند في ​11 يناير ⁠ بينما تستهل اليابان مشوارها باللعب أمام إندونيسيا في اليوم ذاته.

وتلعب ​كوريا الجنوبية أمام اليمن وأستراليا ضد سنغافورة ​وتلتقي ⁠إيران مع الصين في مبارياتها الافتتاحية.

وتنتهي مرحلة المجموعات في 20 يناير على أن تبدأ ⁠مباريات ​الأدوار الإقصائية في 22 من ​الشهر ذاته.

وستستضيف السعودية كأس آسيا للمرة الأولى قبل سبع سنوات من ​استضافتها كأس العالم 2034.