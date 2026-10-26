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وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما

ياسو فوكودا
ياسو فوكودا

أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما.

وكان فوكودا معروفا بجهوده لتعزيز العلاقات بين اليابان و الصين، لكنه واجه صعوبات في إدارة شؤون اليابان وسط انقسام سياسي في البرلمان (الدايت) خلال فترة ولايته التي استمرت عاما واحدا وانتهت في سبتمبر 2008، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وذكرت مصادر مطلعة أن فوكودا توفي في طوكيو الخميس الماضي جراء فشل في القلب، وقد أقيمت مراسم جنازة خاصة اقتصرت على أفراد العائلة المقربين، على أن يُنظم حفل تأبين عام في وقت لاحق.

وكان فوكودا قد زار الصين بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه في سبتمبر 2007، ووجه دعوة للرئيس الصيني آنذاك، هو جينتاو، لزيارة اليابان، وبالفعل، زار الرئيس الصيني اليابان في مايو 2008، ليصبح بذلك أول رئيس دولة صيني يزور البلاد منذ عقد من الزمن.

واتسم نهج فوكودا الدبلوماسي بطابع يميل إلى السلم و التهدئة، حيث سعى لتطوير العلاقات مع الصين، مواصلا بذلك المسار الذي بدأه سلفه شينزو آبي - الذي استقال فجأة لأسباب صحية، بعد عام واحد من توليه منصبه.

وعقب الإعلان عن وفاة فوكودا، عبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن "بالغ حزنها" في تصريحات للصحفيين بطوكيو، مشيدة به كقائد "عمل على بلورة موقف اليابان تجاه مختلف القضايا الدولية، وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي".


 

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