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الرئيس السيسي يهنيء لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنيء لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد، وللشعب البرازيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأؤكد اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلدينا، وتطلعنا إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية، بما يحقق تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر رخاء واستقرار.

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