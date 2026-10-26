الرئيس السيسي يهنيء لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد، وللشعب البرازيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأؤكد اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلدينا، وتطلعنا إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية، بما يحقق تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر رخاء واستقرار.