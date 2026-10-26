انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية للأبقار والأغنام والماعز بالجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدء فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأكد المحافظ أن الحملة تسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وتعزيز الأمن الغذائي مشددًا على ضرورة تعاون المربين مع فرق التحصين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري أنهت استعداداتها للحملة من خلال تشكيل لجان بالإدارات البيطرية، وتجهيز فرق العمل من الأطباء والمعاونين والعمال والسائقين إلى جانب توفير اللقاحات ومستلزمات التحصين وأدوات الترقيم والتسجيل.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية ومديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم لفرق التحصين، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية للمربين للتعريف بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض.

كما وجه مدير مديرية الأوقاف بالجيزة بالإعلان عن مواعيد الحملة في المساجد، وتوعية المواطنين بأهمية حصر الثروة الحيوانية وتحصينها.

وناشدت المحافظة المربين التعاون مع اللجان البيطرية، وتقديم حيواناتهم للتحصين في المواعيد المحددة، بما يضمن نجاح الحملة ويحافظ على الثروة الحيوانية.