محافظ الجيزة يوجّه بحملات مكبرة لرفع مخلفات البناء أسفل محور عمرو بن العاص بمنطقة فيصل

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حي الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتنفيذ حملات مكبرة لرفع مخلفات البناء أسفل محور عمرو بن العاص بمنطقة فيصل وذلك خلال جولته الميدانية في إطار الحرص على تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي لظاهرة الوقوف العشوائي لمركبات التوك توك أسفل المحور مع التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمنع السير عكس الاتجاه للسيارات بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملة مكبرة لأعمال التجريد والكنس ورفع المخلفات أسفل محور عمرو بن العاص بمشاركة معدات وعمال حي الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل وذلك لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.