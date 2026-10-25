محافظ الجيزة يرصد حالات بناء بمحور اللبيني ويوجّه بمراجعة موقفها القانوني .. صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتظام تقديم خدمات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات خلال جولة ميدانية صباح اليوم الأحد، شملت أحياء الدقي وبولاق الدكرور والهرم ومركز كرداسة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة رصد المحافظ عددًا من نقاط تجمع القمامة بشوارع الدقي والسودان، وطريقي كرداسة والمريوطية، ومحور اللبيني

ووجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي وبولاق الدكرور والهرم ومركز ومدينة كرداسة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع المخلفات المتراكمة والتعامل الفوري مع نقاط التجمع، إلى جانب تمشيط الشوارع الجانبية بنطاق كل جهة لرصد أي نقاط لفرز القمامة وإزالتها.

كما تابع المحافظ انتظام أعمال النظافة واستقرار الحركة المرورية بمحيط عدد من المدارس ومستشفى بولاق الدكرور، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لتلك المناطق ومنع الإشغالات ورفع التعديات بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتيسير حركة المواطنين والطلاب والمترددين على تلك المنشآت.

وشملت جولة المحافظ شوارع السبكي والسباعي وجابر بن حيان والكشافة وأحمد الزيات وميشيل باخوم وصفط اللبن وجمال الدين البنا وسعد زغلول والمنصورية.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بمراجعة موقف عدد من حالات البناء التي رُصدت بمحور اللبيني للتحقق من مدى حصولها على التراخيص اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بما في ذلك الإزالة الفورية حال ثبوت المخالفة وفقًا للقانون.