استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظة الجيزة تنفذ عددا من الحملات الأمنية وأعمال الصيانة

نفذت أجهزة محافظة الجيزة عددًا من الحملات الميدانية وأعمال الصيانة والنظافة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلات الصرف الصحي استجابةً لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوى وإزالة أسبابها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار نفذت فرق الصيانة بحي الهرم ومديرية الطرق أعمال الصيانة العاجلة للسلم الحديدي بمنطقة كعابيش على الطريق الدائري، حفاظًا على سلامة المواطنين المترددين عليه وضمان سلامة استخدامه.

كما شن حي الوراق حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع سيد عبد العظيم بمنطقة طناش، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن تعدي أحد المحال على الأرصفة والطريق العام، حيث جرى رفع الإشغالات محل الشكوى وإيداع المضبوطات بمخزن الحي، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتيسير حركة المارة.

وفي إطار تحسين مستوى النظافة نفذ حي المنيرة الغربية بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومتعهد الجمع بالمنطقة، حملة لرفع تراكمات القمامة من عدد من النقاط الواقعة بمسار أعمدة المونوريل بشارع الصفطاوي، لتحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى النظافة بالشارع.

كما قامت إدارة البيئة بحي الهرم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتمشيط المنطقة الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق الحي ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من عدد من القطاعات استجابةً لشكاوى المواطنين وفي إطار جهود الحفاظ على النظافة العامة.

وفي استجابة لشكاوى مشكلات الصرف الصحي بمنطقة الطالبية تم البدء في تنفيذ خط صرف صحي بديل لخدمة مدرستي خالد بن الوليد والأقصى بالتنسيق بين حي الطالبية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والهيئة العامة للأبنية التعليمية بهدف القضاء على مشكلات الصرف وطفح المياه بالمدرستين بصورة دائمة.

كما قام حي الطالبية بإخلاء مخزن لفرز المخلفات بمنطقة الإخلاص، حيث جرى التحفظ على تروسيكل وميزان وأدوات مستخدمة في النشاط، مع التنبيه على المسؤول عن المخزن بضرورة إخلاء الموقع بالكامل خلال يومين، وذلك في إطار جهود الحي للتعامل مع الشكاوى والحفاظ على النظافة العامة.