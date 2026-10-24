قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول 2030
مدبولي: زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030
تحذير عاجل من الأرصاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟
قيادي بحزب الجيل: مخرجات "منتدى مصر 2026" خطوة طموحة لبناء الإنسان ودعم المواطن
رئيس الوزراء يعلن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"
زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين لـ15 ألف جنيه| ننشر توصيات منتدى مصر 2026 لإصلاح التعليم
رئيس الوزراء يتوجه بالشكر لفرق العمل المُنظمة لـ "منتدى مصر 2026"
القصة الكاملة| إيقاف مدرب والتحقيق في واقعة لاعبة تنس الطاولة زينة أيمن بإنجلترا.. ووالدتها تفجر مفاجأة وتنفي تعرض ابنتها للصفع
تحرك رسمي حول رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار
رئيس الوزراء: خفض كثافات الفصول إلى 41 طالباً.. وزيادة عدد الجامعات لـ 131
رئيس الوزراء يهدي الرئيس السيسي كتاب "للتاريخ" في ختام منتدى مصر
رئيس الوزراء يعلن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026".. وتكليفات رئاسية للحكومة بتنفيذها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظة الجيزة تنفذ عددا من الحملات الأمنية وأعمال الصيانة

صيانة سلم الدائري
صيانة سلم الدائري
أحمد زهران

نفذت أجهزة محافظة الجيزة عددًا من الحملات الميدانية وأعمال الصيانة والنظافة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلات الصرف الصحي استجابةً لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوى وإزالة أسبابها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار نفذت فرق الصيانة بحي الهرم ومديرية الطرق أعمال الصيانة العاجلة للسلم الحديدي بمنطقة كعابيش على الطريق الدائري، حفاظًا على سلامة المواطنين المترددين عليه وضمان سلامة استخدامه.

كما شن حي الوراق حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع سيد عبد العظيم بمنطقة طناش، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن تعدي أحد المحال على الأرصفة والطريق العام، حيث جرى رفع الإشغالات محل الشكوى وإيداع المضبوطات بمخزن الحي، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتيسير حركة المارة.

وفي إطار تحسين مستوى النظافة نفذ حي المنيرة الغربية بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومتعهد الجمع بالمنطقة، حملة لرفع تراكمات القمامة من عدد من النقاط الواقعة بمسار أعمدة المونوريل بشارع الصفطاوي، لتحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى النظافة بالشارع.

كما قامت إدارة البيئة بحي الهرم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتمشيط المنطقة الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق الحي ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من عدد من القطاعات استجابةً لشكاوى المواطنين وفي إطار جهود الحفاظ على النظافة العامة.

وفي استجابة لشكاوى مشكلات الصرف الصحي بمنطقة الطالبية تم البدء في تنفيذ خط صرف صحي بديل لخدمة مدرستي خالد بن الوليد والأقصى بالتنسيق بين حي الطالبية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والهيئة العامة للأبنية التعليمية بهدف القضاء على مشكلات الصرف وطفح المياه بالمدرستين بصورة دائمة.

كما قام حي الطالبية بإخلاء مخزن لفرز المخلفات بمنطقة الإخلاص، حيث جرى التحفظ على تروسيكل وميزان وأدوات مستخدمة في النشاط، مع التنبيه على المسؤول عن المخزن بضرورة إخلاء الموقع بالكامل خلال يومين، وذلك في إطار جهود الحي للتعامل مع الشكاوى والحفاظ على النظافة العامة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

صيانة سلم الدائري

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظة الجيزة تنفذ عددا من الحملات الأمنية وأعمال الصيانة

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور

حي بولاق الدكرور يواصل أعمال رصف وتطوير شارع ناهيا ورفع كفاءة المحاور المرورية

محافظة الغربية

بعد سنوات.. محافظ الغربية يعتمد الحيز العمراني لـ47 عزبة لأول مرة

بالصور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد