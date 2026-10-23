محافظ الجيزة يسلم 9 عقود عمل لذوي الهمم بالتعاون مع مديرية العمل

سلَّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ٩ عقود عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة تُمكّنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لدعم وتمكين ذوي الهمم وحرصًا على توفير فرص عمل ملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة لأبناء الجيزة من ذوي الهمم بما يسهم في تعزيز دمجهم المجتمعي وتوسيع مشاركتهم في مسيرة التنمية.

وشملت عقود العمل التي سلَّمها محافظ الجيزة كلًّا من: حسام حمدي محمود، من أبناء الوراق؛ ومحمد جمال سيد زكي، من أبناء العجوزة؛ وأحمد رأفت عبد العال، من أبناء العجوزة؛ وإياد عبد السلام عبد الحميد من أبناء بولاق الدكرور وأحمد أشرف محمد من أبناء أوسيم ومحمد إيهاب محمد بسيوني من أبناء أرض اللواء والشحات سعيد إبراهيم عبد الهادي من أبناء مدينة ٦ أكتوبر سيد علي عيد سيد، من أبناء العجوزة وأحمد عاطف محمود من أبناء بولاق الدكرور.