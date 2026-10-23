قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم هليوبوليس 36-24 في دوري كرة اليد
هجوم مسلح على جنازة في الأردن يُسقط 6 قتلى ويصيب 28 بمحافظة الكرك
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"
نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟
وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%
مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق
مصرع 12 شخصا وإصابة 20 آخرين في تصادم حافلتين جنوب غربي باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يسلم 9 عقود عمل لذوي الهمم بالتعاون مع مديرية العمل

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

سلَّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ٩ عقود عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة تُمكّنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لدعم وتمكين ذوي الهمم وحرصًا على توفير فرص عمل ملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة لأبناء الجيزة من ذوي الهمم بما يسهم في تعزيز دمجهم المجتمعي وتوسيع مشاركتهم في مسيرة التنمية.
وشملت عقود العمل التي سلَّمها محافظ الجيزة كلًّا من: حسام حمدي محمود، من أبناء الوراق؛ ومحمد جمال سيد زكي، من أبناء العجوزة؛ وأحمد رأفت عبد العال، من أبناء العجوزة؛ وإياد عبد السلام عبد الحميد من أبناء بولاق الدكرور وأحمد أشرف محمد من أبناء أوسيم ومحمد إيهاب محمد بسيوني من أبناء أرض اللواء والشحات سعيد إبراهيم عبد الهادي من أبناء مدينة ٦ أكتوبر سيد علي عيد سيد، من أبناء العجوزة  وأحمد عاطف محمود من أبناء بولاق الدكرور.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة عقود عمل ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

"الزراعة"

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

حقوق القاهرة

حقوق القاهرة تحصد المركز الثاني في المرافعات الحضورية بالمحكمة الصورية العربية الإقليمية لحقوق الإنسان

الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء

الأطباء: لجنة لفحص أوراق طلاب بفرعين لجامعتين دوليتين للتأكد من المؤهلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد