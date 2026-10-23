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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث إنهاء أعمال المرافق المتعارضة مع مشروعات الرصف بحدائق الأهرام

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا لبحث عدد من الحلول العاجلة للانتهاء من أعمال المرافق المتعارضة مع مشروعات الرصف بحدائق الأهرام وخاصة بالمنطقة «ز»، ومناقشة سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع بالكامل والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع عددًا من المشكلات المتعلقة بمرفق الكهرباء بالمنطقة وسبل التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسبابها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات السكان مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء الجارية بالمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء ليتسنى البدء في تنفيذ أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بالطرق والمناطق المستهدفة بما يسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

كما ناقش المحافظ موقف خدمة مياه الشرب وسبل التعامل مع المشكلات القائمة مؤكدًا ضرورة إجراء معاينات ميدانية بالمناطق التي تشهد مشكلات متكررة للوقوف على أسبابها على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول عاجلة وجذرية لها.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالجيزة، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وتامر الشحات رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حدائق الأهرام

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