محافظ الجيزة يتابع نتائج ورشة عمل إعداد النموذج الوطني للموازنة التشاركية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، نتائج ورشة العمل التي عُقدت في إطار إعداد «النموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الجيزة»، والمقرر تنفيذه بمركزي ومدينتي الصف وأطفيح كمرحلة أولى، وذلك بحضور السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ووفد وزارة المالية الذي ضم الدكتور خالد عبد الحليم نائب محافظ قنا السابق والدكتورة سارة عيد رئيس وحدة الموازنة التشاركية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الهدف من إعداد النموذج يتمثل في إشراك المواطنين في إعداد موازنة المحافظة تنفيذًا لسياسات الدولة الرامية إلى توجيه الإنفاق وفقًا لأولويات المواطنين واحتياجاتهم مع التركيز على القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياتهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم، ودعم الخدمات المقدمة إليهم، وضمان تحقيق مستهدفات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، وفي مقدمتهم المرأة والطفل.

وأوضح المحافظ أن مشاركة المواطنين ستتم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل إعداد الخطة وترتيب الأولويات، ومتابعة التنفيذ، إلى جانب تنظيم وإدارة المشروعات بما يضمن كفاءة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام المحافظة بحث نائب المحافظ والحضور مراحل إعداد الموازنة والعوامل اللازمة لتنفيذها بالصورة التي تضمن تحقيق أقصى استفادة من بنودها والمخصصات المالية المقرر اعتمادها مع التأكيد على أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين وتطلعاتهم، والعمل على تضمينها في الموازنة.

وشملت الورشة شرح آليات تنفيذ الموازنة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والرد على استفسارات الحضور والاستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب توضيح الأطر الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال المطلوبة من كل جهة.

كما تناولت الورشة، خطوات تنفيذ الأعمال وآليات جمع مطالب المواطنين وحصر احتياجاتهم، من خلال عقد جلسات استماع وتنظيم لقاءات ميدانية بالنوادي والمدارس ودور العبادة والحقول ومواقع العمل، بما يتيح التعرف على أولوياتهم الفعلية والاستفادة منها في إعداد الموازنة.

حضر فعاليات الورشة رؤساء مركزي ومدينتي الصف وأطفيح، ومديرو المديريات الخدمية والإدارات، ورؤساء الأجهزة المعنية.