حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بحي جنوب الجيزة

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملة لرفع كفاءة النظافة بنطاق حي جنوب الجيزة وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال نظافة ومعهم السيارة المكبس لتفريغ صناديق القمامة، وبناء عليه أكد عاطف شعبان مدير عام النظافة بأن الحملات أسفرت عن رفع مخلفات النظافة بشارع جزيرة الدهب وشارع البحر الاعظم وشارع ربيع الجيزي ومنطقة ساقيه مكي ومطلع ومنزل كوبرى والي بالمنيب.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية واستجابة سريعه لشكاوى المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.