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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بقطاعات حدائق الأهرام ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أ ش أ

 أجرى محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري اليوم، جولة ميدانية بقطاع هضبة الأهرام؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مستجدات مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها المنطقة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من القطاعات داخل حدائق الأهرام واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه سير العمل وتعارض بعض المرافق موجهًا بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير الفنية اللازمة.. مؤكداً تذليل أي عقبات لإنجاز المشروعات بقطاع هضبة الأهرام .

كما تفقد محافظ الجيزة الموقف الإنشائي لمبنى مجمع الخدمات الشرطية الجاري إنشاؤه بمنطقة «ط» بقطاع هضبة الأهرام للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل بالمشروع.

وأشار إلى أن مجمع الخدمات الشرطية المقام بمنطقة هضبة الأهرام، يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية ومن المقرر أن يسهم في تقديم عدد من الخدمات الشرطية والخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية والسجل المدني لسكان المنطقة إلى جانب تعزيز المنظومة الأمنية بها.

وخلال جولته، بحث المحافظ مع الجهات المعنية نسب الإنجاز وسبل تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال بالمبنى؛ تمهيدًا لدخوله الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه لسكان المنطقة.

كما وجه المحافظ، رئيس حي الهرم ورئيس قطاع هضبة الأهرام بضرورة تكثيف التواجد الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

رافق المحافظ خلال الجولة: محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم.

محافظ الجيزة هضبة الأهرام الخدمات

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