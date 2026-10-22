خطة تطوير ورفع كفاءة.. محافظ الجيزة يتفقد حديقتي 6 أكتوبر والطفل بالعجوزة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حديقتي ٦ أكتوبر والطفل بنطاق حي العجوزة للوقوف على حالتهما وبحث أعمال التطوير المقترحة في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق العامة وتعزيز المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري.
وأكد المحافظ أن مشروعات تطوير الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء تعد أحد العناصر المهمة لتحسين البيئة والارتقاء بالمشهد الحضاري وتوفير متنفسات آمنة ومتميزة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن مخطط تطوير الحدائق يتضمن إعادة تنظيم المساحات الداخلية وتزويدها بالخدمات اللازمة وتحسين الممرات المخصصة للمشي والعناصر الترفي بما يوفر بيئة مناسبة لمختلف الفئات العمرية ويتيح للعائلات الاستمتاع بأوقاتهم داخل الحدائق.
رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود فؤاد رئيس حي العجوزة.