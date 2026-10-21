محافظ الجيزة يتابع الموقف الإنشائي لمجمع الخدمات الشرطية بمنطقة هضبة الأهرام

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جولة ميدانية بقطاع هضبة الأهرام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مستجدات مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها المنطقة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من القطاعات داخل حدائق الأهرام واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المنفذة حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه سير العمل وتعارض بعض المرافق موجهًا بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير الفنية اللازمة مؤكداً علي تذليل اي عقبات لإنجاز المشروعات بقطاع هضبة الأهرام .



كما تفقد محافظ الجيزة الموقف الإنشائي لمبنى مجمع الخدمات الشرطية الجاري إنشاؤه بمنطقة «ط» بقطاع هضبة الأهرام للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل بالمشروع.



وأشار المحافظ إلى أن مجمع الخدمات الشرطية المقام بمنطقة هضبة الأهرام، يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية ومن المقرر أن يسهم في تقديم عدد من الخدمات الشرطية والخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية والسجل المدني لسكان المنطقة إلى جانب تعزيز المنظومة الأمنية بها.

وخلال جولته بحث المحافظ مع الجهات المعنية نسب الإنجاز وسبل تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال بالمبنى تمهيدًا لدخوله الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه لسكان المنطقة.

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم ورئيس قطاع هضبة الأهرام بضرورة تكثيف التواجد الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم.