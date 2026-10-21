قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشارك في جلسة أمن الوطن والمواطن في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر
فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026 يستعرض جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الأمن والأمان وترسيخ الاستقرار
الجيش السوداني يسقط 3 مسيّرات للدعم السريع شرق وشمال الخرطوم
غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2-0 فى الشوط الأول
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحي أمن الدولة
الإمام الأكبر يستقبل أسرتي طالبي معهد دنوشر المتوفيين.. ويؤكد: الأزهر كله حزين
تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية لجان الدعم المالي
الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص
في أوسلو.. زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا
وزير التموين: 142 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز بالموازنة الجديدة
قرار من الرئيس السيسي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء: تخصيص مساحة لمشروعات الطاقة
الطيران الحربي اليمني يشن غارات على تعزيزات ومعسكرات الحوثيين في محيط جبل هان بتعز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع الموقف الإنشائي لمجمع الخدمات الشرطية بمنطقة هضبة الأهرام

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جولة ميدانية بقطاع هضبة الأهرام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مستجدات مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها المنطقة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من القطاعات داخل حدائق الأهرام واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المنفذة حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه سير العمل وتعارض بعض المرافق موجهًا بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير الفنية اللازمة مؤكداً علي تذليل اي عقبات لإنجاز المشروعات بقطاع هضبة الأهرام . 
 

كما تفقد محافظ الجيزة الموقف الإنشائي لمبنى مجمع الخدمات الشرطية الجاري إنشاؤه بمنطقة «ط» بقطاع هضبة الأهرام للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل بالمشروع.
 

وأشار المحافظ إلى أن مجمع الخدمات الشرطية المقام بمنطقة هضبة الأهرام، يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية ومن المقرر أن يسهم في تقديم عدد من الخدمات الشرطية والخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية والسجل المدني لسكان المنطقة إلى جانب تعزيز المنظومة الأمنية بها.

وخلال جولته بحث المحافظ مع الجهات المعنية نسب الإنجاز وسبل تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال بالمبنى تمهيدًا لدخوله الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه لسكان المنطقة.

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم ورئيس قطاع هضبة الأهرام بضرورة تكثيف التواجد الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة هضبة الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

ترشيحاتنا

الإنترنت

هل ينقطع الإنترنت عن العالم؟.. خبير يحذر من استهداف الكابلات البحرية

الاستثمار

الاستثمارات الأجنبية في مصر تقفز إلى 18 مليار دولار.. كيف تتحول الأموال إلى فرص عمل وزيادة الإنتاج؟

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة 6 أشهر

بالصور

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد