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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حركة تنقلات وتكليفات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الإداري والعملية التعليمية بالمحافظة.

وشملت الحركة تكليف 4 مديرين إدارات تعليمية جدد، و11 وكيل إدارة تعليمية جديد، بينما تم تجديد الثقة في 27 قيادة تعليمية بواقع 17 مدير إدارة تعليمية و10 وكلاء.
وشملت حركة تنقلات مديري ووكلاء مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأسماء التالية: سامي مازن مديرا عاما لادارة أوسيم بالجيزة، رأفت شرابي مدير عام ادارة الحوامدية، أيمن محفوظ مدير عام إدارة ابو النمرس، أحمد سالم مدير إدارة العياط، أيمن عبد الواحد مدير عام ادارة الوراق؛ أيمن كمال  مدير عام ادارة منشأة القناطر، ايمان محمد حسن مديرا عاما لادارة الدقي، سهام كمال مديرا عاما لادارة شمال الجيزة، أحمد شفيق مديرا عاما لاداره حدائق أكتوبر، سامية إسماعيل مديرا عاما لادارة العمرانية، نجوى عبد المعطي مديرة إدارة الهرم، آمال علي مدير عام ادارة جنوب الجيزة، هاني راغب وكيل ادارة المنشأة القناطر، أحمد قاسم وكيل إدارة العياط، عمرو نبيل حبيب وكيلا لادارة أوسيم، عمرو حسب النبي وكيلا لادارة أوسيم، ومحمد عبد الحميد وكيلا لادارة الوراق.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تعليم الجيزة

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