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انفراجة لأهالي كفرطهرمس.. محافظ الجيزة يصدر قراراً بترميم العقارين المائلين على نفقة الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفراجة لأهالي كفرطهرمس.. محافظ الجيزة يصدر قراراً بترميم العقارين المائلين على نفقة الدولة

عقارين كفرطهرمس
عقارين كفرطهرمس
أحمد زهران

كشفت المصادر بمحافظة الجيزة، عن قرب انتهاء أزمة عقاري كفرطهرمس المائلين التابعين لحي الهرم، والتي استمرت لأكثر من 5 أشهر منذ اندلاع الأزمة التي شهدت قطع المرافق عن العقارين وإخلاءهما من السكان.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة، أن محافظ الجيزة أصدر قرارا حاسما يقضي بترميم العقارين بالكامل على نفقة الجهاز التنفيذي للمحافظة، ودون تحميل الأهالي أي أعباء مالية، تخفيفا عن كاهل السكان وحرصا على استقرارهم.

ونص القرار على تولي الجهاز المركزي للتعمير أو المركز القومي لبحوث البناء والإسكان كافة الأعمال الاستشارية والتنفيذية، وذلك تحت إشراف المهندس الاستشاري لمحافظة الجيزة، مع توجيهات عاجلة بسرعة التنسيق لتحديد موعد بدء الأعمال الميدانية خلال الأيام القليلة القادمة لضمان سرعة عودة السكان إلى وحداتهم السكنية.

كان قد تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة واقعة ميل العقارين، الأول بشارع أحمد نور الدين والثانى بشارع حسين عباس المتفرعان من شارع كفرطهرمس- فيصل بحى الهرم، مؤكداً على أنه تم وعلى الفور إتخاذ كافة الخطوات التى من شأنها تأمين الأسر من قاطنى العقارين والمارة، وتوجيه لجنة المنشأت الأيلة للسقوط للموقع لبيان صلاحيتهما.

وأوضح بيان اللجنة ثبوت ميل العقارين، مشيراً إلى ضرورة إخلاء كل منهما لضمان سلامة المواطنين من قاطنى العقار وممتلكاتهم.

وقام حى الهرم بتنفيذ أعمال الإخلاء للعقارين بالكامل وقطع المرافق وفرض كردون أمنى ووضع الحواجز لحفظ سلامة المارة.

كما ستقوم اللجنة بوضع العقارين تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر لرصد المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.
من ناحية آخرى قرر محافظ الجيزة صرف، إعانة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة من الأسر المتضررة بالعقارين، بإجمالي 60 أسرة، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر المتضررة وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنها.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية ممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي ومأمورية الضرائب العقارية وإدارة الأملاك وحي الهرم، تتولى فحص ودراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة وشاغلي العقارين، كل حالة على حدة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
كما وجه محافظ الجيزة، بسرعة استكمال تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن العقارين، ومتابعة تنفيذ ما ينتهي إليه من توصيات وإجراءات فنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للنتائج الفنية المعتمدة.

وأكد الأنصاري أن المحافظة، تتابع الموقف لحظة بلحظة منذ تلقي البلاغ الخاص بميل العقارين من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الفنية المختصة، مشددًا على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأسر المتضررة والتعامل الفوري مع أي مستجدات بما يحقق الحفاظ على الأرواح والممتلكات .
وأعلن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، بدء استقبال ملاك الوحدات السكنية بالعقارين المتضررين بمنطقة كفرطهرمس.

وأهاب الحي بالمواطنين المستحقين التوجه فوراً إلى مقر ديوان حي الهرم، مع ضرورة إحضار المستندات التالية لضمان تحويل المبالغ دون تأخير:

-بطاقة الرقم القومي سارية.
-أصل وصورة عقد الملكية الخاص بالوحدة السكنية.
-رقم حساب بنكي خاص بالمستفيد ليتم تحويل مبلغ الإعانة عليه فوراً.
وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الفوري للمواطنين وتوفير سبل الرعاية العاجلة لهم، لصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كإعانة مالية مؤقتة وقاطعة لقاطني عقاري منطقة "كفر طهرمس" التابعة لحي الهرم.

وتأتي هذه الخطوة استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف بجانب المتضررين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم في أسرع وقت ممكن.
كما تشهد آليات العمل بحي الهرم تنسيقاً مكثفاً لإنهاء الإجراءات الإدارية في دقائق معدودة، تنفيذاً لرؤية المحافظة في تقديم الدعم اللوجستي والمادي الفوري للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة عقاري كفرطهرمس

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