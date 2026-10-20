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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس نقابة عمال نظافة وتجميل الجيزة يطرح مقترح لتعزيز عمل عقود مؤقتة للعمالة اليومية

رئيس نقابة عمال نظافة وتجميل الجيزة يطرح مقترح لتعزيز عمل عقود مؤقتة للعمالة اليومية
رئيس نقابة عمال نظافة وتجميل الجيزة يطرح مقترح لتعزيز عمل عقود مؤقتة للعمالة اليومية
أحمد زهران

دعا مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة على جدول أعمال منتدى مصر 2026 والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة مقترح لتعزيز عمل عقود مؤقتة لنحو 1500 عامل نظافة بالجيزة يمارسون العمل على مدار اليوم فى ظل ظروف مناخية صعبة وبنظام العمالة اليومية .

واضاف مختار، أن إقرار المنتدى حقهم فى عمل عقود لهم والسائقين يعكس بعد إنسانيا بالغ الأهمية خاصة أن تلك الفئة من العمالة تتعرض لمخاطر جسيمة مهنية وصحية وفى حاجة دائمة للرعاية الصحية قبل الاجتماعية.

و أكد " ابو الفتوح " أن عمال النظافة وتجميل الحداىق والصيانة والسائقين كانوا ولا زالوا فى مقدمة الصفوف الداعمة لوطن يعيش نظيفا فهم يبذلون الجهد ليل نهار تحت أعين الجماهير وأبسط ما يمد يده له المنتدى إصدار توصيات تتضمن تصدر تلك الفئة اهتمامات توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التى تليق بهم من خلال الجهات المعنية والقوانين المعنية بذلك.

وطالب مختار، أطياف المجتمع  بالتعاون مع تلك الفئة من خلال ترسيخ ثقافة الاحترام والتقدير لجهودهم وتجنب أي سلوك يُشعرهم بالتقليل من شأنهم و​التخلص من القمامة في الأماكن المخصصة مع ​إحكام إغلاق أكياس القمامة لمنع تبعثرها .

كما طالب المنتدى بإقرار حملات إعلامية توعوية دورية بشأن التعامل مع عامل النظافة ودوره المؤثر فى الصحة العامة وطرق التعامل معه وكيفية التخلص من المخلفات والقمامة مؤكدا أن عمال النظافة " هم صناع الجمال فى الشوارع والميادين.


جدير بالذكر أنه انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناقش فعاليات المنتدى لليوم الثاني  محور "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن" من خلال ثلاث جلسات عامة رئيسية تتناول ملفات التنمية الحضرية والعمرانية وصحة المواطن ومصر الرقمية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة هيئة النظافة والتجميل بالجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسى منتدى مصر

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