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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الجيزة يتفقد في جولة ميدانية موسعة محطات الصف وأطفيح

المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
أحمد زهران

أجرى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة ميدانية موسعة بمركزي الصف وأطفيح، لمتابعة انتظام العمل بمحطات مياه الشرب ومواقع تقديم الخدمات ومشروعات الصرف الصحي، والوقوف على مستوى الأداء ومعدلات تنفيذ الأعمال، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة بمركز الصف تفقد محطة مياه الصف المرشحة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 122 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرى مركز الصف، حيث تابع مراحل التشغيل المختلفة ومعدلات الإنتاج، واطمأن على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة التشغيل والالتزام بخطط الصيانة الدورية.

كما تفقد محطة مياه المشتل، التي تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف متر مكعب يوميًا، وتغذي مدينة الصف وقرية الفهميين، حيث اطلع على انتظام التشغيل وأعمال الصيانة، ووجّه بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وفي مركز أطفيح، تفقد رئيس الشركة مركز خدمة عملاء الكريمات، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات للمشتركين وسرعة الاستجابة لطلباتهم، والوقوف على مستوى الأداء وانتظام الإجراءات المقدمة للمواطنين.

كما تابع أعمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية البرمبل، للوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي بالقرية.

وتضمنت الجولة تفقد رافع مياه الكريمات ورافع مياه البرمبل بمركز أطفيح، لمتابعة انتظام التشغيل والاطمئنان على استمرارية ضخ المياه للمواطنين، والتأكد من انتظام أعمال التشغيل والصيانة بالموقعين.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمحطات مياه الشرب ومواقع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومراكز تقديم الخدمات، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام الخدمات، مع الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء والاستجابة لاحتياجات المواطنين بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة.

وحرص المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار على الإشادة بجهود العاملين المتميزين في مواقع العمل، مثمنًا ما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم، ومؤكدًا أن التميز في العمل يستحق التقدير، وأن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

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