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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 13 طنًا من اللحوم والمنتجات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف الحملات الرقابية على محال بيع وتداول اللحوم والثلاجات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري على مدار أسبوعين، بالتعاون مع الأحياء والمراكز والجهات المختصة، أسفرت عن ضبط نحو 13 طنًا من اللحوم والمنتجات الحيوانية، شملت دهونًا حيوانية ودوبريهات وهياكل وجلودًا ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمناطق الطالبية وكرداسة وجنوب الجيزة، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة بمناطق الهرم والدقي والعجوزة و6 أكتوبر وبولاق الدكرور.

وأكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير 21 محضرًا، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي للمخالفات وضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة لحوم فاسدة

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