نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الصف

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الصف يرافقه ممثلو الشعبة الهندسية للقوات المسلحة وشركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات أمام إنهاء الأعمال.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي الصف وأطفيح، للانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي المركزين .

وشملت الجولة تفقد مشروعي محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بأبو عريضة والودي بمركز الصف للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.

وخلال الجولة شدد نائب محافظ الجيزة، على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة مؤكدًا أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل أولوية قصوى للدولة، لما لها من دور في تحسين جودة حياة المواطنين بقرى الريف المصري.

ووجّه الشهابي، الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي قرى غمازة الكبرى والصغرى والأخصاص، وكفر طرخان، ونجوع العرب، وعرب الحصار البحرية، ونزلة عليان، والودي، والديسمي، وأسْكُر، والجزيرة الشقراء، وعرب العيايدة، والمنشي بمركز الصف.