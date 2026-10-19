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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال رصف 129 شارعا بكرداسة بالإنترلوك

انترلوك
انترلوك
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تنفيذ أعمال رصف ١٢٩ شارعًا بمركز ومدينة كرداسة باستخدام بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال تصل إلى ٦٣ ألف متر وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين حالة الشوارع الداخلية وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال تستهدف رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تيسير الحركة وتحسين المظهر الحضاري، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة ومتابعة التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وتشمل أعمال الرصف بالإنترلوك عددًا من الشوارع والمتفرعات بنطاق مركز ومدينة كرداسة، من بينها متفرعات شارع باتا، وشارع امتداد العواضين المقابل، وشارع امتداد مسجد أبو تربانة من شارع باتا، وشارع الدرب ومتفرعاته من درب البلدين، وشارع درب أبو عميرة، وشارع الحاج أحمد الصابر بجوار طاحونة السوق القديم، ومتفرعات من شارع السوق الجديد.

كما تضم الأعمال شارع درب الطويل، وشارع الخضير بمنطقة داير الناحية، وشارع درب الشرمة، وشارع عبد الله الدوح من شارع السوق القديم، ومتفرعات شارع محجوب السني من السوق القديم، وشارع المعمل ومتفرعاته، وشارع المحول ومتفرعاته، ومنطقة الكفر وشارع مصنع البردقوش من شارع السوق القديم ومتفرعاته، وشارع مسجد الرحمة من شارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم ومتفرعاته.

وتتضمن الأعمال أيضًا متفرعات شارع مسجد أبو حجازة من شارع سعد زغلول، وشارع عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ومتفرعاته، إلى جانب متفرعات كفر أبو حميدة، ومتفرعات منطقة سعد زغلول، فضلًا عن عدد من الشوارع الداخلية والمتفرعات الأخرى المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تركيب بلاط الإنترلوك

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