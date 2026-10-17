ضبط 4133 مخالفة تموينية والتحفظ على 155 طنًا من السلع المدعمة بالجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه حيث اطلع على تقرير يتضمن نتائج الحملات الرقابية التي نُفذت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتصدي لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية وضبط المخالفات التموينية بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار التقرير إلى نجاح الحملات التموينية في ضبط ٤١٣٣ مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر والتحفظ على كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن جهود التفتيش على المخابز البلدية والسياحية أسفرت عن ضبط حوالي ٢٢ طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء إلى جانب ضبط نحو ٧ أطنان من الدقيق السياحي مجهول المصدر.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال العامة أسفرت الحملات عن ضبط نحو ٣٣ طنًا من الدواجن واللحوم ومصنعاتهم و طن من السكر الحر و ٥١٤ كجم من السكر التمويني، و ٤١٦ زجاجة زيت تمويني، ٢.٥ طن أرز و ١٢ زيت طعام سائب و ١٣ طن مواد كيميائية ومنظفات و ٣٠ طن مخللات و ٢٩ طن ويوت محركات وسيارات مجهولة المصدر بالإضافة إلى ٨٤٨ بطاقة تموينية تم ضبطها بالمخالفة للقانون.

كما أسفرت حملات التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود عن ضبط ٩٢ الف لتر من البنزين والسولار، وطنين من زيوت وشحوم السيارات.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات التموينية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين أو تستهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم خلال شهر سبتمبر تحصيل 10 ملايين و ١٠٧ ألف جنيه قيمة غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية، مع تحرير ٣١١١ محضرًا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .