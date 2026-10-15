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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين.. صناديق قمامة بمحيط مدرسة العطف.. وحملة نظافة بشارع جوهر بالدقي

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

نفذت أجهزة محافظة الجيزة عددًا من الحملات الميدانية وأعمال النظافة والصيانة استجابةً لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوى وإزالة أسبابها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال دعم محيط مدرسة العطف بمركز العياط بصناديق قمامة إضافية لاستيعاب كميات المخلفات والحفاظ على مستوى النظافة بالمحيط، بما يسهم في الحد من تراكم القمامة وتحسين البيئة المحيطة بالمدرسة.

كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشارع سليمان جوهر بحي الدقي، لرفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة بالشارع، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وفي إطار جهود التصدي للإشغالات والتعديات، نفذ حي الهرم حملة مكبرة لرفع التعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات بطريق المريوطية فيصل وكوبري الصحابة بهدف تحقيق الانضباط وإعادة تنظيم الحركة وتيسير حركة المارة والسيارات.

كما نفذ حي المنيرة الغربية حملة مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الفريزة والتبّاشين بجوار سلم الحفرية، مع رفع المخلفات الناتجة عن تلك الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وفي إطار سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة يجري العمل على إصلاح كسر بماسورة مياه أمام العقار رقم ٨ بشارع ذكي عبد الحميد بمنطقة كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكسر وإعادة انتظام الخدمة.

كما تم فتح نفق المعتمدية بمدينة كرداسة أمام حركة المرور، عقب قيام فرق العمل برفع المخلفات والرتش من داخله، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات وتحقيق السيولة المرورية.

وفي السياق ذاته تم رفع المخلفات بمحيط مجمع المدارس بجسر الترعة الطرخانية، مع تكليف ورديات عمل ثابتة لمتابعة حالة النظافة بالموقع بصورة مستمرة، والحفاظ على نظافة محيط المدارس وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والمترددين عليها.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رفع مخلفات

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