حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم في الجيزة

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم بنطاق حي الطالبية والعمرانية وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

وبناء عليه وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال نظافة.

وأكد وليد كشيك نائب رئيس الهيئة، بأنه تم الدفع بعدد ٢ لودر وعدد ٨ سيارة نصف نقل وفرقة عمال نظافة.

حيث أسفرت الحملة عن رفع المخلفات ونظافة شارع عثمان محرم بنطاق احياء الطالبية والعمرانية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بنطاق احياء الجيزة.