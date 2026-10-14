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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يلتقي رئيس مياه الشرب عقب تكليفه بمناقشة ملفات العمل والتحديات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وذلك عقب صدور قرار تكليفه لبحث ملفات العمل ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستعراض خطط العمل خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد محافظ الجيزة ، على أهمية رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مشددًا على ضرورة تحديث خطط انتشار وتوزيع معدات شفط وسحب مياه الأمطار وتحديد مواقع تمركزها وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل حي ومركز ومدينة مع التركيز على المناطق الساخنة التي تشهد تجمعات للمياه بما يضمن سرعة التعامل مع أي طوارئ والحفاظ على السيولة المرورية.

ووجّه المحافظ، بضرورة إجراء مراجعة ميدانية شاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها وتطهيرها بصفة دورية إلى جانب مراجعة مطابق وشبكات الصرف الصحي بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه والتأكد من كفاءة محطات الرفع والروافع ومعدات الطوارئ، مع إجراء التجارب اللازمة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع موجات الأمطار الغزيرة.

كما شدد الدكتور أحمد الأنصاري، على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي وسرعة التعامل مع الكسور والتسربات والأعطال فور رصدها مع الالتزام بالمعايير الفنية اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل فترات الانقطاع وعدم التأثير على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، على ضرورة رفع كفاءة منظومة تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها بصورة فورية، مع تكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات وإنهاء أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن، مع متابعة معدلات الإنجاز والتأكد من معالجة المشكلات من جذورها.

ووجّه المحافظ ، بأهمية التنسيق المستمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية خاصة خلال تنفيذ أعمال الحفر والصيانة والإصلاح مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة إعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال وعدم ترك أي مخلفات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للشوارع.

كما شدد على ضرورة إعداد خطط واضحة للتعامل مع الأعطال والطوارئ، وتوفير المعدات والعمالة الفنية اللازمة على مدار الساعة، مع مراجعة كفاءة المولدات ومصادر الطاقة البديلة بالمحطات الحيوية لضمان استمرارية التشغيل والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تؤثر على تقديم الخدمات.

واختتم محافظ الجيزة توجيهاته بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لموقف مشروعات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من مشكلات متكررة مع إعداد تقارير دورية تتضمن معدلات التنفيذ والتحديات القائمة والإجراءات المتخذة لمعالجتها، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مياه الشرب

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