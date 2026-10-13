هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع كفاءة النظافة لكباري المشاة بإمبابة والعجوزة والعمرانية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بنطاق الأحياء، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالطرق والشوارع بالجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مديري قطاعات النظافة بأحياء إمبابة والعجوزة والعمرانية برفع كفاءة النظافة لعدد من كباري المشاة بنطاق تلك الأحياء.

حيث شملت الأعمال كباري المشاة بمنطقة أرض الجمعية والطناني بحي إمبابة ومنطقة أرض اللواء وشارع السودان بحي العجوزة وكوبري مشاة بحي العمرانية.

وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة بالمناطق الحيوية والحفاظ على البيئة وتحسين الرؤية البصرية بنطاق احياء الجيزة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز مستوى الخدمات للمواطنين.