شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، عند مستويات قريبة من ختام تعاملات أمس، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية لبورصة المعادن العالمية يومي السبت والأحد.

وكان المعدن الأصفر قد ارتفع بنحو 2.3% في تعاملات الجمعة قبل إغلاق الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على الأسعار في السوق المحلية.

ومحليا شهد سعر الذهب عيار 21 استقرار يومي بينما ارتفع بشكل أسبوعي ليسجل الآن 5810 جنيهات، مقارنة 5500 جنيه سعر مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 310 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

وصل سعر عيار 24، الأعلى نقاءً بين الأعيرة، إلى 6640 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6585 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، 5810 جنيهات للبيع، مقابل 5760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

بلغ عيار 18 نحو 4980 جنيهًا للبيع، و4935 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

سجل عيار 14 نحو 3875 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 46480 جنيهًا للبيع، مقابل 46080 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة اليوم بالجنيه والدولار

سجلت الأونصة في السوق المحلية 206525 جنيهًا للبيع، و204750 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعرها عالميًا 3654.44 دولار عند إغلاق أمس الجمعة.

دولار الصاغة مقابل سعر البنك

يُسعَّر الدولار لدى الصاغة عند 56.51 جنيه، مقابل 54.52 جنيه في البنوك، وهو فارق يؤثر في تسعير الذهب محليًا.

ترقب لحركة الذهب مطلع الأسبوع

يترقب المتعاملون استئناف التداول في البورصة العالمية يوم الإثنين؛ لتحديد اتجاه الأسعار، في ظل متابعة تحركات الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.