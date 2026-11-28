قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق، وذلك في السرادق المقام بمدينة المنصورة، في لفتة إنسانية تعكس حرصه على مشاركة الأسر أحزانها ومساندتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الأليم.

وشمل العزاء الفقيدين المرحوم الحاج رضا حسن الجبالي، الذي كان يعمل سائقًا بإحدى شركات الأدوية، والمرحوم علاء الدين خيري، الذي كان يعمل مندوبًا بإحدى شركات الأدوية.

وحضر خلال تقديم واجب العزاء النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والنائب طارق عبد الهادي أمين عام حزب مستقبل وطن بالدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، وعددا من أعضاء الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني.

وحرص محافظ الدقهلية على لقاء أبناء وأفراد أسر وأهالي الفقيدين، وتقديم خالص العزاء والمواساة لهم، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا.

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه لفقدان الفقيدين، ودعا الله- عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرهما وذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان، ويجبر قلوبهم، ويرزقهم السكينة والطمأنينة.