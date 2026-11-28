تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشهدًا غير مألوف على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، بعدما أقدم أحد السائقين على إيقاف سيارته وسط الطريق لأداء الصلاة، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وأظهر المقطع المتداول السائق وهو يتوقف بسيارته في منتصف الطريق، ثم يترجل منها لأداء الصلاة، وسط حركة السيارات على الطريق الدائري.

ولفت المقطع الأنظار بسبب خطورة التصرف، خاصة أن الصلاة جاءت في نهر الطريق، ما تسبب في تعطيل حركة السيارات وازدحام مروري، وسط تساؤلات وانتقادات من المتابعين بشأن تعريض حياة السائقين للخطر.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من استنكر تعطيل حركة المرور، ومن طالب بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم التوقف في منتصف الطرق السريعة.