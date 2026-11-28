أعلن مؤدي المهرجانات حودة بندق نجاته من حادث سير تعرض له على الطريق الدائري، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية أو حجم الأضرار التي لحقت بسيارته.

وحرص حودة بندق على طمأنة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال منشور أعلن فيه نجاته من الحادث، قائلاً: «الحمد لله ربنا ستر».

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، متمنين له السلامة ودوام الصحة.

كانت الفنانة جنات والمطرب حودة بندق، قد طرحا أغنية «النصيب»، عبر موقع «يوتيوب» ومختلف المنصات الموسيقية، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم «نصيب» بطولة الفنانة ياسمين صبري، الذي بدأ عرضه في دور السينما المصرية، على أن ينطلق عرضه في سينمات الدول العربية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء اجتماعية رومانسية داخل أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حول أرملة ثرية ترث منتجعًا سياحيًا عقب وفاة زوجها الملياردير، لتبدأ رحلة البحث عن شريك حياة جديد، تمر خلالها بتجارب عاطفية مختلفة، قبل أن تجمعها قصة حب بأحد الرجال.