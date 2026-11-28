عقد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، وذلك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الجاري عقدها مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في هذا الشأن.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما نفذته الإدارة المركزية والإدارات التابعة لها من أعمال تطهير للترع والمصارف بمحافظة المنوفية، وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط بنطاق المحافظة، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين.

وتناول الاجتماع مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، واستعراض الجهود التي بذلتها إدارات الري بنطاق المحافظة، ونجاحها في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى التي ظهرت خلال الموسم.

وأكد الدكتور سويلم أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن وصول المياه بالتصرفات والكميات المطلوبة إلى مختلف المناطق، وخاصة المناطق الواقعة في نهايات الترع، ومواصلة الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية في جميع المحافظات، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بالبحث وتطوير آليات تطهير التغطيات الواقعة على المجارى المائية اعتبارًا من أول يناير المقبل خلال فترة السدة الشتوية المقبلة، مع إعداد بيان بحالة محطات الرفع من حيث موقف الجاهزية ومدى الحاجة للصيانة، وعدد الوحدات الاحتياطية الموجودة بكل محطة.

كما وجه سيادته بإستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص متابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين، مع تحديد المساقى ذات الأولوية التى تحتاج إلى تطهير بشكل عاجل ونهوها قبل الموسم القادم.

كما وجه سيادته بقيام قطاع التفتيش الفنى والمالى والادارى بإعداد خطة متكاملة لإزالة التعديات على المجارى المائية، وموافاة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بهذه الخطة لتنفيذها، كما وجه سيادته بالالتزام التام بالجدول الزمنى المخصص لإزالة التعديات ضمن أعمال المشروع القومى لضبط نهر النيل.

كما أكد الدكتور سويلم على نهو تطهيرات الترع الرئيسية بزمام المنوفية والغربية قبل الاول من شهر مايو المقبل، لضمان توصيل المياه بكفاءة لزمام محافظة كفر الشيخ خلال الموسم الصيفى المقبل.