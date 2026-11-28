​تترقب جماهير النادي الأهلي، المواجهة المرتقبة لفريقها أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي، في افتتاح مشوار الفريق الأحمر بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027.

وفي بشرى سارة للجماهير داخل مصر، تتاح متابعة اللقاء مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك في القنوات المشفرة.

​القنوات الناقلة والترددات المجانية

و​تنقل قناة «أون سبورت» (تايم سبورت سابقًا) أحداث المباراة مباشرة عبر البث الأرضي داخل مصر، وذلك بجانب البث الفضائي المشفر عبر شبكة قنوات beIN Sports المالكة لحقوق البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن استقبال البث الأرضي المجاني عبر الترددات التالية:

​البث الأرضي الرقمي: تردد UHF 32.

​البث الأرضي التماثلي: تردد UHF 9.

​موعد المباراة وموقف الأهلي في المجموعة

​التوقيت والملعب: تُقام المباراة غدا الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

​مجموعة الأهلي: يخوض الأهلي منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من: أول أغسطس الأنجولي، والرجاء المغربي، وأسكو كارا التوجولي.

​دوافع اللقاء: يدخل الفريق الأحمر المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره القاري، واستعادة نغمة الانتصارات لمصالحة جماهيره عقب خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إدارة لتحليل الأداء وتشارك في اختيار المدربين

وكان كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات جديدة داخل النادي الأهلي لإنشاء قسم خاص بتحليل الأداء ضمن قطاع كرة القدم، في إطار خطة الإدارة لتطوير منظومة العمل الفني والاستفادة من الأساليب الحديثة في تقييم اللاعبين والمدربين.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن مسؤولي الأهلي بدأوا بالفعل التحرك نحو إنشاء قسم متخصص لتحليل الأداء، على أن يتكون من رئيس يعاونه أربعة مساعدين.

وأوضح أن هذه الفكرة مطبقة بالفعل في عدد من الأندية، مشيرًا إلى وجود اسم مرشح لتولي رئاسة القسم، سبق له العمل في أحد الأندية المصرية، وتردد اسمه خلال الساعات الماضية.

تطوير منظومة تحليل الأداء

وأضاف أن الأهلي يسعى إلى تطوير منظومة تحليل الأداء، من خلال إنشاء إدارة مستقلة تتولى هذا الملف، الذي أصبح من العناصر المهمة في كرة القدم الحديثة، مؤكدًا أن دور هذه الإدارة لن يقتصر على الجوانب التحليلية والفنية فقط.

وأشار إلى أن القسم الجديد قد يكون له دور استشاري في اختيار المديرين الفنيين مستقبلًا، من خلال تقييم المرشحين وفقًا لهوية النادي وفلسفته الكروية، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة في ملف التعاقد مع المدربين.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة قد تساعد الأهلي على تفادي تكرار تجربة التعاقد مع المدرب الحسين عموتة، موضحًا أن الأخير مدرب جيد، لكنه لم يكن الاختيار المناسب لقيادة فريق بحجم النادي الأهلي.