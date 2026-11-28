نظمت دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس دورة علمية متخصصة بعنوان «الهوية الدينية وقضايا الشباب»، تناولت سبل تعزيز الوعي الديني والفكري، وحماية الهوية الوطنية، ومواجهة التطرف والشائعات، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب.

وجاءت الدورة برعاية الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وبحضور اللواء أركان حرب هاني رشاد علي، محافظ السويس، وبمشاركة نخبة من علماء دار الإفتاء وأمناء الفتوى وأساتذة جامعة الأزهر، وسط تفاعل من شباب المحافظة ومناقشات حول التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

افتتاح الفرع رسالة حضارية لتعزيز الوعي الديني

أكد الشيخ محمد أحمد عبده، أمين الفتوى ومدير عام فرع دار الإفتاء المصرية بالسويس، أن افتتاح الفرع يمثل رسالة حضارية ومجتمعية تتجاوز التوسع الجغرافي، وتهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير حصولهم على الفتاوى الرشيدة، بما يجعل الفرع مرجعية علمية موثوقة في مواجهة فوضى الفتاوى والأفكار المتشددة ومظاهر التغريب.

وأوضح أن الاهتمام بالشباب يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، باعتبارهم ركيزة المجتمع، وأن حماية هويتهم تسهم في صيانة الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن الدورة تستهدف ترسيخ الفهم الصحيح للدين، والتأكيد على أن الثبات على الأصول الشرعية لا يتعارض مع مواكبة العصر والمشاركة في بناء الحضارة.

وأضاف أن الفعاليات تسعى إلى تفكيك الشبهات وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بما يساعدهم على التمييز بين الأفكار، ويؤهلهم ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال في مجتمعهم.

من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب هاني رشاد علي، محافظ السويس، بالدور الوطني والتوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء في نشر صحيح الدين وترسيخ المنهج الوسطي، ومواجهة المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل الواعي مع قضايا المجتمع.

وأكد أهمية تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتنفيذية في حماية عقول الشباب وترسيخ القيم الإيجابية والانتماء الوطني، وتعزيز تماسك المجتمع واستقرار الدولة، خاصة في ظل التحديات الفكرية والثقافية المتسارعة.

فهم النصوص الدينية بوعي معاصر يعزز الأمل ويكشف معاني الحياة

وفي محاضرة بعنوان «نصوص الدين بعيون العصر»، تناول الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التحديات التي يعيشها الإنسان المعاصر، مشيرًا إلى أن كثرة وسائل التواصل قد لا تمنع الشعور بالوحدة، وتعدد الخيارات قد يؤدي إلى الحيرة، كما أن تدفق المعلومات لا يضمن الوصول إلى اليقين والطمأنينة.

وأوضح أن أزمة الإنسان ليست في الحياة ذاتها، وإنما في طريقة فهمها والتعامل معها، لافتًا إلى الفرق بين الدنيا باعتبارها وسائل وأدوات قد تفقد معناها عندما تتحول إلى غايات، وبين الحياة باعتبارها نعمة إلهية تحمل فرصًا للجمال والمعنى والعمل.

وأشار إلى أن السعادة لا ترتبط بامتلاك كل ما يتمناه الإنسان، وإنما بحسن عيش ما أتاحه الله له، والتحرر من الأفكار التي تحجب عنه المعاني الجميلة، وتوجيه احتياجاته نحو المقاصد السامية وعبادة الله وعمارة الأرض.

ودعا إلى امتلاك رؤية واعية تستطيع إدراك الألم دون فقدان الأمل، وفهم الواقع دون الاستسلام لصعوباته، مؤكدًا أهمية تربية الإنسان على حب الحياة واكتشاف معانيها الإيجابية.

علماء الأزهر يحذرون من الشائعات والتطرف

وتناول الأستاذ الدكتور محمد فاضل، أستاذ الحديث الشريف وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، في محاضرة بعنوان «خطورة الشائعات على الأفراد والمجتمعات»، مخاطر تداول الأخبار غير المؤكدة والمعلومات المختلقة دون دليل، وما تستهدفه من إثارة البلبلة وتشويه السمعة، مؤكدًا أن انتشارها عبر الوسائل الرقمية يضاعف آثارها بسبب سرعة تداولها واستغلالها مشاعر الخوف والقلق.

وأوضح أن الشائعات قد تتسبب في هدم البيوت والإساءة إلى الأعراض وإلحاق الأذى النفسي بالأفراد، كما تؤدي إلى إثارة الذعر والفوضى وإضعاف الثقة بين الناس وتفكيك النسيج الاجتماعي وتعطيل جهود البناء والإنتاج.

وشدد على أن المنهج الإسلامي وضع قواعد واضحة للتعامل مع الأخبار، تقوم على التثبت والتبين قبل التصديق أو النقل، وحسن الظن، والرجوع إلى أهل الاختصاص في الأمور العامة، مع ضرورة تحمل المسؤولية عن الكلمات وعدم المساهمة في نشر الشائعات.

تفكيك العقلية المتطرفة

وفي محاضرة «تفكيك العقلية المتطرفة»، أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم سويلم، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، ضرورة التمييز بين الالتزام الديني الصحيح والغلو، موضحًا أن الإسلام يقوم على الوسطية والاعتدال، وأن التشدد والتسيب يمثلان خروجًا عن المنهج القويم.

وأشار إلى أن التطرف لا يقتصر على المظاهر الدينية، بل قد يظهر في أساليب التفكير والتعامل وتربية الأبناء، وهو ما يتطلب وعيًا قادرًا على اكتشاف مظاهره ومعالجتها.

وأكد أن العمل النافع للمجتمع من أجلّ العبادات، لارتباطه بعمارة الأرض وتحقيق مصالح الناس، محذرًا من خطورة تصنيف الآخرين وإطلاق أحكام التكفير عليهم، لما يمثله ذلك من انحراف فكري وسلوكي يتعارض مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على وحدة المجتمع.

من جانبه، نقل الشيخ أحمد هشام الأزهري، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تحيات مفتي الجمهورية إلى الحضور، مؤكدًا أن الدورة تأتي امتدادًا لرسالة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودور دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم وتقويم الفكر وترسيخ التفكير السليم.

وأوضح أن الإسلام منح العقل مكانة عظيمة، وحذر من التبعية العمياء وتعطيل التفكير، مشيرًا إلى أن العقل الرشيد يعزز اعتزاز الإنسان بهويته الدينية والوطنية وجذوره الحضارية.

وأضاف أن الهوية ليست مجرد شعار، وإنما وعي ينعكس على السلوك والأخلاق، ويجمع بين أصالة الماضي ومعاصرة الحاضر واستشراف المستقبل، بما يمثل حصانة أمام التغريب والاستلاب الفكري، داعيًا الشباب إلى التمسك بالعلم والتقوى والأخلاق لبناء شخصية واعية ومتوازنة.

واختُتمت الدورة بلقاء حواري مفتوح أداره الشيخ محمد أحمد عبده، بمشاركة الشيخ أحمد هشام الأزهري، وأتاح للشباب والحضور طرح تساؤلاتهم الدينية والفكرية والحياتية، وتلقي إجابات عنها بمنهج علمي ولغة عصرية تسهم في إزالة الالتباس وتعزيز التواصل المباشر مع دار الإفتاء.

وتأتي الدورة ضمن جهود دار الإفتاء المصرية لتوسيع رسالتها العلمية والتوعوية بالمحافظات، وتقديم خطاب ديني يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع، بما يعزز قدرة الشباب على التمييز والنقد الواعي، ويحميهم من الشائعات والأفكار المتطرفة، ويسهم في إعداد جيل معتز بهويته ومنفتح على عصره وقادر على خدمة دينه ووطنه ومجتمعه.