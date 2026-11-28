كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن وجود أزمة تواجه إدارة الكرة في ملف استكمال الجهاز الفني، وتحديدًا فيما يتعلق بالتعاقد مع مخطط أحمال ومحلل أداء، خلال الفترة الحالية، في ظل ضيق الوقت والرغبة في حسم تشكيل الجهاز قبل المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع العناصر المرشحة لشغل المنصبين، بسبب قصر المدة المتاحة أمام النادي، إلى جانب اشتراط بعض المرشحين الحصول على ضمانات واضحة بشأن استمرارهم مع الجهاز الفني الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيلهم حال حدوث أي تغييرات على مستوى القيادة الفنية.

محمد النجار يتولى مهام مخطط الأحمال في الأهلي

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمد النجار، أخصائي التأهيل، يتولى حاليًا القيام بمهام مخطط الأحمال داخل الفريق، لحين الاستقرار على اسم جديد لشغل المنصب بشكل رسمي، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن النادي يسعى إلى تدعيم هذا الملف بعنصر متخصص يمتلك الخبرات المطلوبة، خاصة أن الجانب البدني يمثل أحد الملفات المهمة في إعداد اللاعبين وتجهيزهم للمباريات المقبلة.

كريم شيتوس يتولى ملف تحليل الأداء مؤقتًا

وفيما يتعلق بمنصب محلل الأداء، أكد المصدر أن كريم شيتوس يتولى حاليًا مسؤولية هذا الملف، بعدما عمل مساعدًا لمحللي الأداء خلال آخر موسمين، مع مختلف الأجهزة الفنية التي تولت تدريب الفريق الأحمر.

وأوضح أن إدارة الأهلي تدرس عددًا من البدائل لتولي المنصبين، مع تكثيف التحركات خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الوصول إلى اختيارات مناسبة تستطيع العمل مع الجهاز الفني الجديد.

أحمد صبري ضمن المرشحين لمنصب محلل الأداء

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اسم أحمد صبري مطروح حاليًا على طاولة المناقشات لشغل منصب محلل الأداء، إلا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الانتهاء من ملف تدعيم الجهاز الفني في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة اختيار عناصر تمتلك الكفاءة والخبرة، وتكون لديها رغبة في الاستمرار والعمل ضمن المشروع الفني خلال الفترة المقبلة