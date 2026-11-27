حقق أهلي طرابلس الفوز على مضيفه عزام يونايتد التنزاني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الجمعة / على ملعب عزام في إطار الجولة الاولي للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

سجل هدفي أهلي طرابلس كل من حمدو الهوني في الدقيقة التاسعة ومؤيد اللافي في الدقيقة 33 ، بينما أحرز زيدان علي سيريري هدف فريق عزام في الدقيقة 43، ليحصد الفريق الليبي علي اول ثلاث نقاط في المجموعة بقيادة مدربه المصري حسام البدري،بينما يستمر الفريق التنزاني بدون أي رصيد من النقاط ،في انتظار نتيجة مواجهة الجيش الملكي المغربي مع فريق مارتيزبورج يونايتد الجنوب أفريقي.

ويواجه عزام يونايتد في الجولة الثانية مضيفه مارتيزبورج يونايتد يوم الجمعة المقبل ، بينما يلعب اهلي طرابلس مع الجيش الملكي يوم السبت القادم.