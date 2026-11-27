في تطور جديد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن أزمة التصالح في مخالفات البناء، أثار النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جدلًا حول مدى قانونية فرض مدد زمنية لتقديم طلبات التصالح، مؤكدًا أن النصوص القانونية المنظمة للملف لا تتضمن اشتراطًا بمدة زمنية محددة لتقديم الطلبات، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني للقيود المفروضة على المواطنين.

غياب النص القانوني يثير التساؤلات

وأوضح مغاوري أن تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات التصالح يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح وواضح، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وعدم فرض اشتراطات أو قيود إضافية لم ينص عليها المشرع.

مخالفات البناء

وأشار إلى أن أي إجراءات تتعلق بملف التصالح يجب أن تكون متوافقة مع النصوص القانونية المنظمة له، بعيدًا عن التفسيرات الإدارية التي قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون سند قانوني.

حقوق المواطنين في مواجهة الإجراءات الإدارية

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن ملف التصالح من القضايا التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، وترتبط بمصالح وحقوق عدد كبير من الأسر، الأمر الذي يستوجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق القانون.

وأضاف أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تحقيق التوازن بين فرض الانضباط وتطبيق القانون من جهة، ومراعاة ظروف المواطنين وعدم تعقيد الإجراءات أمامهم من جهة أخرى.

مطالب بتوحيد إجراءات التصالح

وشدد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ضرورة حسم الموقف القانوني من أزمة التصالح، وتوضيح الضوابط المنظمة لتقديم الطلبات، بما يضمن توحيد الإجراءات أمام الجهات المختصة ومنع التضارب في تفسير النصوص القانونية.

واختتم بالتأكيد على أن القرارات التنفيذية يجب أن تظل في إطار القانون، وأن تحقيق العدالة والشفافية يقتضي عدم فرض قيود جديدة على المواطنين دون وجود سند تشريعي واضح يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار المراكز القانونية.