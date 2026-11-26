أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، وصون الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة وإزالتها في المهد.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع جهات الولاية واللجان المختصة، تمكنت من تنفيذ 24 حالة إزالة لتعديات ومخالفات بناء خلال يوم واحد، وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، واسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوقها.

وأضاف أن الإزالات شملت حالتين لتعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 12 متر مربع، وحالتين في المهد على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 200 متر مربع، كما تم التعامل مع 4 حالات مباني مرصودة من خلال منظومة المتغيرات المكانية بمساحة إجمالية 1150 متر مربع، وإزالة حالة تعدي زراعي واحدة بمساحة 8 أسهم، فضلًا عن تنفيذ 6 إزالات في المهد لمخالفات بناء دون ترخيص بمساحة 455 متر مربع، و9 إزالات في المهد لمخالفات بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة قيراط و6 أسهم.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحملات تستهدف منع التعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف، وعدم السماح بفرض أمر واقع خارج إطار القانون.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، وتكثيف المرور والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع الالتزام بالخطة الزمنية لأعمال المرحلة الرابعة من الموجة الـ30، التي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، حفاظًا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.