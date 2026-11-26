التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار التعاون المشترك لنشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، بالتزامن مع انطلاق أولى الندوات التوعوية بديوان عام المحافظة، ضمن خطة عمل متكاملة تستهدف تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتعريفهم بأساليب الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ومواجهة مخاطر الاختراق والاحتيال الإلكتروني وذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام للمحافظة.

وضم وفد الجهاز المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس عصام هاشم صادق عبدالرحيم، مدير عام منطقة الصعيد وسيناء ومدن القناة، والمهندس محمد أبو المجد، مهندس أول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرع الصعيد، والمهندس كريم طارق، أخصائي أول بإدارة التفاعل المجتمعي.

وأكد اللواء محمد علوان، أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى ضرورة تعريف المواطنين بأساليب حماية بياناتهم الشخصية وتأمين حساباتهم الإلكترونية، والتصدي لمحاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، مع الاهتمام بتوعية الأطفال والشباب وأولياء الأمور بمخاطر الفضاء الإلكتروني وآليات الحماية من الممارسات الضارة. وأشاد المحافظ بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، مؤكدًا أهمية التعاون في توصيل الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بمراكز وقرى المحافظة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ أسيوط إلى شرح من المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول جهود الجهاز في نشر الوعي بالأمن السيبراني، ومحاور الخطة التوعوية وآليات تنفيذها للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، والتعريف بخدمات الجهاز ومبادراته لحماية المستخدمين.

من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أهمية التعاون مع محافظة أسيوط في تنفيذ سلسلة الندوات التوعوية، لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتعريف المواطنين بسبل حماية بياناتهم الشخصية ومواجهة مخاطر الاختراق والاحتيال الإلكتروني.

وفي سياق متصل، انطلقت اليوم أولى الندوات التوعوية التي نظمها وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بديوان عام المحافظة، بحضور السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، حيث تناولت الندوة مفاهيم الأمن السيبراني، وأساليب حماية وتأمين البيانات والمعلومات الشخصية، والتعامل الآمن مع التطبيقات والروابط الإلكترونية، وطرق التصدي لمحاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، والتعريف بدور الجهاز وخدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" والخدمات التوعوية التي يقدمها للمواطنين.

وتتضمن خطة العمل التوسع في تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية لتشمل مختلف فئات المجتمع، من العاملين بالجهات الحكومية وطلاب الجامعات والمدارس والشباب، إلى جانب أولياء الأمور للتوعية بآليات حماية الأطفال على الإنترنت، فضلًا عن مراكز الإعلام والنوادي الاجتماعية والرياضية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومؤسسات وجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ ثقافة التعامل الآمن مع التكنولوجيا، وحماية خصوصية المواطنين وبياناتهم الشخصية.