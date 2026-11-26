عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت النيابة العامة عن ضبط المتهم المتسبب في وقوع حادث الطريق الدائري بالوراق.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أقصى دعم ممكن لجميع المضارين، إلى جانب توفير شهادات استثمار بالبنوك تضمن دخلًا مستقرًا لأسر الضحايا، وسيارات بديلة لأصحاب السيارات التي احترقت خلال الحادث.

وشددت التحركات الحكومية على أهمية تقديم الدعم لمختلف الفئات المتضررة، سواء أسر الضحايا أو المصابين أو أصحاب السيارات المتضررة.