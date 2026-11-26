أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للحرب بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، محذرين موسكو من اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع، سواء بصورة متعمدة أو غير مقصودة.

وذكر بيان مشترك أصدره البيت الأبيض وحلف الناتو، اليوم / الخميس /، أن ترامب وروته عقدا اجتماعًا مساء أمس الأربعاء في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، تناول بصورة رئيسية الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في إيران، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بأمن الحلف وتعزيز قدراته الدفاعية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا أهمية تجنب روسيا أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الحرب، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع ويحول دون مزيد من التصعيد.

كما استعرض ترامب وروته الإنجازات التي تحققت خلال قمتي الناتو في لاهاي وأنقرة، وما أسفرتا عنه من خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع الاستثمارات في القاعدة الصناعية الدفاعية، سواء داخل الولايات المتحدة أو في مختلف دول الحلف، بهدف تعزيز القدرات العسكرية والإنتاجية للناتو.

ووصف البيان المشترك الاجتماع بأنه مثمر وذو تأثير كبير، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحديات الأمنية التي تواجه الحلف.